Член об'єднання Разумкова Воронько заявив про вихід зі "Слуги народу"

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Воронько, має намір вийти з провладної фракції. Раніше він приєднався до парламентського об'єднання "Розумна політика".

Про це рішення політик повідомив у вівторок, 1 лютого, на брифінгу в кулуарах Верховної Ради.

Читайте також Це серйозна історія, – Шуляк про те, як група Разумкова впливає на нардепів від "Слуги народу"

Я, Воронько Олег, ухвалив рішення вийти з фракції "Слуга народу". Заяву про вихід із фракції ще не передав керівництву, але сьогодні (1 лютого – 24 канал) зроблю це,

– сказав нардеп.

За його словами, однією з причин виходу із провладної фракції став "тиск зі сторони Офісу Президента на народних депутатів", коли відбувалося схвалення певних рішень.

Корнієнко відповів на заяву Воронька

Олександр Корнієнко того ж дня відреагував на заяву Олега Воронька про вихід з фракції "Слуги народу". Він розповів, що це суверенне право кожного депутата.

Є депутати, в яких це потім може мати наслідки. Це, наприклад, депутати-списочники так звані. Є дискусія щодо того чи може це мати наслідки для мажоритарників,

– додав перший віцеспікер.

ДБР прийшло з обшуками до Воронька

ДБР 28 січня прийшло з обшуками до народного депутата Олега Воронька. Слідчі дії відбулися у межах кримінального провадження за фактом підроблення документів.

НАБУ склало на політика протокол про вчинення адмінпорушення, пов'язаного з корупцією. Мовиться про порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності щодо його входження до складу виконавчого органу одного із товариств.

За версією слідства, нардеп під час судового розгляду в суді дав підроблені документи – протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення, чим можливо ввів в оману суд.

Разумков відкладає деолігархізацію в довгий ящик – дивіться відео