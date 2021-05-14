Членам Наглядової ради "Нафтогазу" запропонували річні контракти, – Шмигаль

Денис Шмигаль заявив, що 13 травня представники уряду та Офісу Президента провели перемовини з членами Наглядової ради "Нафтогазу". За його словами, держава запропонувала їм підписати річні контракти.

Про це прем'єр-міністр повідомив 14 травня під час зустрічі з послами країн "Великої сімки" та Представництва ЄС в Україні.

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Членам Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" надійшла пропозиція від акціонера залишитися на рік. За цей час ми проведемо прозорий і публічний відбір кандидатів до нової Наглядової ради, а вже після цього конкурс на нового СЕО компанії,

– сказав він.

Денис Шмигаль наголосив, що Кабінет міністрів готовий зробити кроки на зустріч заради того, щоб забезпечити стабільність компанії у цей перехідний період

Глава уряду також відзначив, що на зустрічі обговорили можливість приєднання до Ради представника США. Кабмін сподіватиметься на позитивне рішення Наглядової ради "Нафтогазу".

Про що ще говорив Шмигаль з послами

Денис Шмигаль повідомив послів "Великої сімки" й ЄС про те, що уряд незмінно налаштований на продовження реалізації реформи корпоративного управління за найвищими стандартами.

Разом із країнами "Великої сімки" та міжнародними фінансовими партнерами ми маємо шанс розпочати нову сторінку у впровадженні реформи корпоративного управління на головних стратегічних компаніях України,

– сказав він.

За словами прем’єра, одним із перших кроків для перезапуску реформи корпоративного управління має стати відновлення роботи номінаційного комітету.

"Було б добре бачити комітет, який би став не тільки інструментом відбору якісних кандидатів для наглядових рад, але й майданчиком для обговорення проблемних питань, які у нас виникають у багатьох компаніях", – додав прем'єр.

Окрім цього, під час зустрічі глава уряду запропонував очільнику Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу долучити до роботи номінаційного комітету представників Євросоюзу.

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