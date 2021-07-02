Членом НАТО Україна стане раніше, ніж Євросоюзу, – Кулеба

Дмитро Кулеба вважає, що Україна вступить у НАТО швидше, ніж в Євросоюз. Крім того, міністр наголосив, що Конституція не передбачає відмову від членства в Альянсі.

Про майбутнє членство України в НАТО та ЄС глава Міністерства закордонних справ України розповів в інтерв'ю виданню. Кулеба не став окреслювати приблизних дат цих перспектив.

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Вступ в НАТО та ЄС: що буде швидше

Міністр зазначив, що він виріс у системі, де постійно будували комунізм – "ще 10 років, ще 20 років". Однак у результаті його так і не побудували.

Тому я жодних дат не буду називати. Але за логікою історичного процесу я можу доволі впевнено припустити, що членом НАТО Україна стане раніше, ніж членом ЄС,

– заявив Кулеба.

Відмови від членства в Альянсі не може бути

Глава МЗС запевнив, що відмови від перспективи долучення до НАТО в Україні бути не може. Адже участь в Альянсі закріплена у Конституції.

Однак на цього шляху Україна продовжить зміцнювати безпеку:

вже працюють над розвитком військово-технічного співробітництва,

шукають і створюють регіональні та глобальні альянси, які сприятимуть зміцненню безпеки.

"Зараз у світі немає жодної держави, яка була б готова надати Україні гарантії безпеки: якщо на тебе нападуть, я за тебе буду воювати", – додав міністр. Однак уточнив, що є багато держав, з якими можна створювати дипломатичні комбінації, які зміцнюватимуть безпеку України. Насамперед мовиться про США.

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