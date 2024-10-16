Занервували: що приховує Фіцо, заявляючи про припинення війни та вступ України в НАТО

Роберт Фіцо вважає, що війна в Україні закінчиться найближчим часом. Він також натякнув, що це може бути пов'язано зі вступом нашої країни в НАТО. Проте прем'єр Словаччини, імовірно, хоче використати цю подію у своїх інтересах.

Політолог Володимир Фесенко припустив у розмові з 24 Каналом, що Роберт Фіцо та Віктор Орбан продовжать створювати проблеми для України на її шляху до НАТО. Нагадаємо, що раніше прем'єр Словаччини стверджував, що його країна ніколи не погодиться на вступ нашої країни до Північноатлантичного альянсу.

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Дозволить забрати у Путіна інструмент шантажу

Заяву Роберта Фіцо, на думку політолога, можна назвати історичною. До того ж вона з'явилась в певний момент – коли Володимир Зеленський презентував План перемоги на засіданні Ради Україна – НАТО. Це спеціальний орган, який був створений якраз для співпраці між Україною та Альянсом.

Також президент України представить цей план на засіданні Європейської ради.

Зеленський продовжує свій дипломатичний наступ в Європі, і це викликає надмірне хвилювання у тих європейських політиків, які мають занадто дружні відносини з Владіміром Путіним і не дуже хочуть бачити Україну в НАТО,

– зауважив він.

Водночас офіційне запрошення до НАТО може зробити тільки саміт НАТО, а він відбудеться наступного року.

Також можуть лунати політичні заяви на підтримку ідеї запрошення, коли група західних лідерів заявить про те, що тема членства України в НАТО не може бути предметом торгів під час завершення війни.

Сенс запрошення саме в цьому – щоби Путін не використовував це як інструмент шантажу і України, і Заходу під час переговорів щодо завершення війни,

– підкреслив політолог.

Зверніть увагу! Роберт Фіцо заявив 16 жовтня, що вже "завтра очікує натяку" на можливе запрошення України в НАТО. Прем'єр Словаччини чекає, що принесе президент України Володимир Зеленський на засідання Європейської ради в Брюсселі.

Крім того, прем'єр Словаччини наголосив, що запрошення України до НАТО "буде не безкоштовним".

Такі політики, як Орбан і Фіцо хочуть використати цю ідею для торгівлі. Мовляв, нехай Путін погоджується на завершення війни і не вимагає від України "зайвого" – наприклад, Запоріжжя, Херсону. А після будемо переконувати Зеленського відмовитись від членства в НАТО,

– припустив Володимир Фесенко.

Однак, за його словами, навряд чи президент України погодиться на ці умови. А також не Фіцо та Орбан будуть вирішувати перспективу членства України в НАТО. Хоча Україні і потрібно буде отримувати згоду від кожної країни – члена Альянсу.

Тема вступу України в НАТО буде публічно обговорюватись, ймовірно, вже після завершення президентських виборів в США. Зараз вже відбувається дискусія довкола цього питання, що є суттєвим кроком вперед,

– пояснив політолог.

До слова, політолог Микола Давидюк вважає, що Україна має політичне вікно можливостей до проведення президентських виборів в США, щоб наблизитись до НАТО.

Водночас Джозефу Байдену потрібно "оформити спадок". Якщо він дасть Україні запрошення до НАТО, тоді новий президент не зможе його скасувати.