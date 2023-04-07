Членство в НАТО – послуга, яку Україна зробить Європі, – Піонтковський

Нещодавно Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна вступить до НАТО лише після перемоги у війні. Втім уже зараз українська армія виконує головну функцію альянсу – захист Європи.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Він наголосив, що в Європі розуміють, яку важливу роль зараз відіграє Україна в безпековому плані.

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Основна функція НАТО

Головною ціллю для Владіміра Путіна було і є не допустити Україну до вступу в НАТО. Для цього російський диктатор готовий робити усе. Втім західні партнери України стверджують, що як тільки ми виграємо війну, то станемо членом Альянсу.

Я б сказав, що де-факто Україна вже є членом НАТО, при чому одним із передових. НАТО був створений для захисту Європи від західних орд. Зараз цю функцію виконує армія України,

– зазначив Піонтковський.

Американська розвідка передбачала, що Київ "візьмуть за 5 днів", як в цьому був впевнений і Путін. Опозиціонер наголосив, що якби Путін справді здобув таку тріумфальну перемогу і в ореолі цієї перемоги став би на кордонах країн Балтії та Польщі, ймовірно, Захід би не встояв перед його ядерними погрозами. Втім за рік війни Захід дуже змінився і не піддається на провокації Росії.

Тож зараз саме Україна виконує функцію Північноатлантичного альянсу, зокрема завдяки постачанню зброї.

"Перемога на полі бою буде досягнена з допомогою натівської зброї, а після цього формальне членство України затвердять", – наголосив публіцист.

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Послуга Європі

За словами Піонтковського, зараз членство України в НАТО – це не послуга, яку нам робить Захід. Раніше в Альянсі шукали відмовки та причини, чому Україну не можуть прийняти, але тепер українська армія сама виконує ту місію, для якої Північноатлантичний альянс і був створений.

"Членство в НАТО – це послуга, яку робить Україна Європі. В Європі це добре розуміють", – підкреслив опозиціонер.

Варто також додати, що нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що план дій до вступу України в НАТО знято з порядку денного.

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