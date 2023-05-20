Путіна сковує параноїдальний страх: Буданов розповів, чого боїться президент Росії

Глава ГУР МО розповів, чого боїться Владімір Путін. За словами Кирила Буданова, у президента Росії розвинулася параноя. На її фоні у диктатора існує безліч страхів.

Про це він розповів Дмитру Комарову у документальному фільмі "Рік. За кадром. Розвідник". Як зазначає 24 Канал, цитуючи Кирила Буданова, Путін зокрема боїться перевороту всередині Росії.

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Путін нікому не довіряє

Глава української розвідки зауважив, що Путін існував. Але чи існує він зараз не так уже й просто сказати. За словами Буданова, слід зачекати, щоб дізнатися всю правду. Очільник ГУР МО нагадав, що Путін був досить хворим у 2021 році. У нього вже тоді були досить серйозні проблеми зі здоров'ям.

Якщо ж конкретніше пройтися по страхах Путіна, то їх у нього дуже багато. Кирило Буданов зауважив, що у диктатора розвинулися різні параної. І сталося це не просто так.

Він не довіряє своєму оточенню, він боїться внутрішнього перевороту. Він боїться втратити силу, що так само призведе до перевороту. Він боїться, що його хтось отруїть. З цим пов'язані всі його страхи основні,

– зазначив глава ГУР МО.

Очільник української розвідки додав, що наявність у Путіна двійників – абсолютно відомий факт. Впродовж лише останніх шести місяців на серйозних офіційних заходах був точно не сам диктатор. Чому так відбувається? На думку Буданова, причин може бути багато.

У Росії існує колективний Путін

Водночас він зазначив, що існує так званий колективний Путін. Живий президент Росії зараз чи ні, це по суті вже ні на що не впливає.

За його словами, у Росії чітко виражені "дві вежі Кремля", які протистоять одна одній. І цей колективний Путін займається балансуванням цих двох сил, щоб жодна не могла взяти гору. Бо щойно це відбудеться, певних "видозмінень" всередині Росії не уникнути.

Можу сказати точно, що Владімір Владімірович починав цю війну. Чи закінчить він її, при ньому, я не знаю,

– підкреслив він.