Росії необхідно демонструвати досягнення: чого чекати 23 – 24 лютого
Росія може вдатися до нового масованого ракетного удару упродовж 23 – 24 лютого. Однак намагатися зрозуміти схиблену логіку Кремля – складно. Обстріл може статися і в інші дні.
Про це 24 Каналу розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський. За його словами, прогнозувати поведінку Кремля, де приймають неадекватні рішення, дійсно складно. Але можна припустити, що упродовж 23 – 24 лютого окупанти здатні завдати масований ракетний удар.
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Росії потрібно демонструвати хоча б якісь досягнення
Як наголосив Веніславський, сьогоднішнє звернення російського диктатора Владіміра Путіна було надзвичайно кволим та беземоційним. Воно ніяк не відрізнялося від його попередніх промов.
На цьому фоні й на тлі постійних невдач Росії потрібно демонструвати хоча б якісь успіхи. Тому удар дійсно може бути.
Жалюгідне видовище. Як і останні звернення Путіна на різних форматах. Виключати завдання ударів на 23 – 24 лютого ми не можемо. Хоч Росія і має критично низький запас ракет, але військово-політичному керівництву окупантів потрібно демонструвати хоч якісь досягнення за рік повномасштабної війни,
– зазначив Веніславський.
Чого очікувати на 23 – 24 лютого – розповів Веніславський: дивіться відео
Він закликав громадян України бути пильними упродовж 23 – 24 лютого. Але цю обережність потрібно зберігати й в інші дні.
Важко спрогнозувати, коли окупантам вбреде в голову завдати чергового масованого ракетного удару. Але, коли це станеться, варто не нехтувати повітряною тривогою та йти в укриття.
Про що говорив Путін на зверненні
- 21 лютого диктатор Владімір Путін зробив звернення до російського парламенту. Це – щорічний захід, на якому президент звітує за минулий рік. Під час виступу Путіна присутні дрімали та награно плескали.
- Промова диктатора нічим не відрізнялася від його попередніх виступів. Він знову розповідав про "неонацистів", "київський режим", "русофобію" та про іншу типову для себе маячню. Путін звинувачував Захід у всіх бідах світу і хвалився немічними перемогами.
- Крім того, диктатор заявив, що Росія призупиняє свою участь у договорі СНВ (скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь СРСР – США). Основні тези з виступу – читайте в матеріалі 24 Каналу.