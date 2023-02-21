Росії необхідно демонструвати досягнення: чого чекати 23 – 24 лютого

Росія може вдатися до нового масованого ракетного удару упродовж 23 – 24 лютого. Однак намагатися зрозуміти схиблену логіку Кремля – складно. Обстріл може статися і в інші дні.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський. За його словами, прогнозувати поведінку Кремля, де приймають неадекватні рішення, дійсно складно. Але можна припустити, що упродовж 23 – 24 лютого окупанти здатні завдати масований ракетний удар.

До теми Ідеологічне безумство: "Путін переконує, що померти за Росію – нормально"

Росії потрібно демонструвати хоча б якісь досягнення

Як наголосив Веніславський, сьогоднішнє звернення російського диктатора Владіміра Путіна було надзвичайно кволим та беземоційним. Воно ніяк не відрізнялося від його попередніх промов.

На цьому фоні й на тлі постійних невдач Росії потрібно демонструвати хоча б якісь успіхи. Тому удар дійсно може бути.

Жалюгідне видовище. Як і останні звернення Путіна на різних форматах. Виключати завдання ударів на 23 – 24 лютого ми не можемо. Хоч Росія і має критично низький запас ракет, але військово-політичному керівництву окупантів потрібно демонструвати хоч якісь досягнення за рік повномасштабної війни,

– зазначив Веніславський.

Чого очікувати на 23 – 24 лютого – розповів Веніславський: дивіться відео

Він закликав громадян України бути пильними упродовж 23 – 24 лютого. Але цю обережність потрібно зберігати й в інші дні.

Важко спрогнозувати, коли окупантам вбреде в голову завдати чергового масованого ракетного удару. Але, коли це станеться, варто не нехтувати повітряною тривогою та йти в укриття.

Про що говорив Путін на зверненні