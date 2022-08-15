росіяни готуються до 24 серпня, – Жданов сказав, чого українцям чекати на День Незалежності

Зменшення інтенсивності ракетних ударів росії по Україні, ймовірно, має певне пояснення. Воно може свідчити про підготовку кремля до Дня Незалежності України.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що з великою ймовірністю – це затишшя перед бурею.

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окупанти готуються до 24 серпня

Жданов не виключає, що російські загарбники зараз дещо притихли, бо готуються активізувати удари по Україні 24 серпня.

окупанти розуміють, що 24 серпня – це буде День Незалежності України,

– наголосив він.

Військовий експерт нагадав, що напередодні, тобто 23 серпня, ми відзначаємо ще одне свято – День Державного Прапора України.

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"Це затишшя перед бурею"

Жданов вважає, що росіяни накопичують ракети для того, щоб здійснити максимально масований ракетний удар по нашій території.

Вони так просто це не залишать. І це затишшя, я думаю, що воно перед бурею,

– заявив військовий експерт.

Він припустив, що ракетних ударів може бути кілька й вони розтягнуться в часі, починаючи з 23 до 25 серпня. А може бути й один – 24 серпня.

Більше про День Незалежності України

Невдовзі Україна відзначатиме головне державне свято – День Незалежності. Президент Володимир Зеленський заявив, що є запланована програма заходів на 24 серпня. Проте зараз інформацію про них не розголошують з міркувань безпеки.

Щороку українці мали на День Незалежності вихідний день, втім в умовах воєнного стану календар вихідних днів зазнав певних змін. Усі державні свята, які раніше були вихідними, автоматично скасовано. Тому День Незалежності буде повністю робочим днем.

Окупанти регулярно готують різноманітні підступні кроки проти України. За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, є інформація про ймовірні провокації напередодні Дня Незалежності України.

Кілька місяців тому Литва зібрала гроші на Байрактар для України. Його тоді турецька компанія передала безкоштовно, а за ці гроші купили багато необхідних речей для ЗСУ. Тепер до Дня Незалежності литовці збирають гроші на нову зброю для українських військових.

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