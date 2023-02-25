Лукашенко збирається відвідати Китай: чи може Путін використати його як посередника

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко наступного тижня запланував візит до Китаю. Росія не може використати білоруського диктатора, щоб обійти санкції.

Про це для 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

До теми Після війни буде дуже цікаво, – Подоляк заінтригував "компроматом" на Лукашенка

"Проти Білорусі також діють санкції й це не означає, що Росія може обходити свої санкції через Лукашенка. Для цього Кремль використовував Туреччину, Вірменію, Грузію", – сказав Ус.

Зауважте – Іван Ус про диктатора Лукашенка: дивіться відео

Чи вигідно використовувати Лукашенка

За словами Уса, у Вашингтоні, і в Брюсселі, і в Лондоні чітко розуміють, що Лукашенко є союзником Путіна. Експерт розповів, що є чітка вісь зла між Москвою і Мінськом. До них долучається Тегеран, хоча навіть Іран утримався на голосуванні ООН.

Це сигнал Москві, що від них віддаляються. Британська розвідка вже заявила, що в Росії відсутні іранські дрони, бо, ймовірно, Тегеран відмовився їх надавати. Не думаю, що для Росії вигідно використовувати Лукашенка як посередника. Кремль може спробувати, але я не впевнений, що це вдасться, – вважає Ус.

Що відомо про плани Лукашенка поїхати в Китай