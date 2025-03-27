Не смерть і не поранення: чого найбільше бояться військовозобов'язані в Україні

Українці, яких можуть мобілізувати, хвилюються не лише через небезпеку на фронті, а й через невизначеність самої служби. Дізнатися деталі та розвіяти страхи можна в рекрутинговому центрі.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі 24 Каналу повідомив, що перший рекрутинговий центр Сухопутних військ пропонує багато вакансій. Там працюють професіонали, які мають індивідуальний підхід до кожного кандидата: вони супроводжують його, допомагають швидко оформити всі документи, пройти військово-лікарську комісію, знайомлять із командиром.

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"Згідно з нашим соцдослідженням, найбільший страх людей – це не смерть, не каліцтво, не отримання виплат, а потрапляння до нефахових командирів. Тому в центрі організовують співбесіди, щоб людина знала, на яку посаду вона йде служити й до кого", – сказав Жмайло.

Як отримати інформацію про службу

Він додав, що цей же рекрутинговий центр набирає людей до лінії дронів, які утримують лінію бойового зіткнення на віддалі, вражаючи ворога FPV – дронами й не підпускаючи його до піхотинців.

Важливо! Військовозобов'язаних громадян, які уникають виконання своїх обов'язків перед державою, можуть розшукувати як ухилянтів. Весь процес подання в розшук проходить через реєстр "Оберіг". Він взаємодіє ще із шістьма різними реєстрами, які актуалізують дані.

Кожен, хто отримав повістку і розуміє невідворотність служби, може зателефонувати або прийти особисто. Жмайло запевнив, що в центрі не будуть затримувати чи примушувати до служби. Це можливість вийти з невідомості та отримати інформацію про службу.

Завдяки розвитку системи рекрутингу ми зможемо поступово знижувати мобілізаційні плани й залучати більше добровольців. Ми замовляли соціологічне дослідження наприкінці минулого року. На жаль, лише 40% людей чули саме слово "рекрутинг", тому є над чим працювати,

– зазначив Дмитро Жмайло.

Він також додав, що питання рекрутингу та мобілізації залишатимуться актуальними ще довгі десятиріччя, аж доки існує Росія і загроза не зникне. Поки що основним шляхом поповнення війська є мобілізація.