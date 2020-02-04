Чого українці найбільше очікують від Зеленського
Припинення військових дій на Сході України залишається ключовим суспільним запитом до президента. Таку позицію мають 64% опитаних українців.
Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 22 – 26 січня 2020 року.
Дізнайтеся, як змінився рівень довіри до Зеленського
Суспільні запити до президента
- Припинення військових дій очікують від президента 64% українців;
- посилення боротьби з корупцією – 45%;
- відродження промисловості – 30%;
- підвищення соціальних стандартів – 24%;
- підвищення якості медицини – 22%.
За останні місяці зросла значущість запитів на припинення війни та відродження промисловості,
– підсумували соціологи.
Які пріоритети обирають українці
При цьому обираючи між пріоритетами економічного розвитку, куди перш за все слід скерувати державні ресурси, українці швидше схильні підтримувати розвиток промисловості та інвестицій (65%). При цьому 28% – за збільшення розмірів субсидій і соціальних виплат.
Обираючи між збільшенням розмірів зарплат медиків і розвитком шкіл, лікарень та впровадження нових технологій, 59% українців підтримують останній пріоритет, 29% – за зростання розмірів виплат.
45% українців вважають, що для влади є пріоритетним витрачати ресурси на допомогу соціально незахищеним категоріям. Водночас 46% – за те, щоб скерувати ресурси на створення умов для стимулювання активності населення.
46% українців вважають, що держава швидше має зосередитися на виявленні та покаранні корупціонерів. Стільки ж стверджують, що перш за все потрібно зменшити можливості для корупції.
Читайте також: "Слуга народу" очолила новий рейтинг партій
Головні маркери позитивних змін в економіці
- Відкриття нових підприємств назвали 54% українців;
- створення нових робочих місць 54%;
- третина вважають, що про покращення свідчитиме зниження рівня трудової міграції за кордон;
- чверть – зростання розміру мінімальної зарплати;
- кожен п'ятий – зниження цін на основні продукти.
Головні маркери позитивних змін у соціальній сфері
- Підвищення якості медицини – 50% українців;
- зростання розмірів пенсій – 41%;
- збільшення підтримки соціально вразливих категорій населення – 36%;
- чверть вважають індикатором поліпшення будівництва нових шкіл, дитсадків, лікарень,
- кожен п'ятий – підвищення якості освіти та збільшення тривалості життя.
Кому слід допомагати перш за все
- 57% українців вважають пенсіонерів категорією населення, яка вимагає першочергової уваги від держави;
- 42% – що владі слід звернути перш за все увагу на людей з інвалідністю або на дітей-сиріт;
- 36% – перш за все слід допомагати малозабезпеченим сім'ям;
- 22 – 24% – перш за все слід допомагати багатодітним родинам та учасникам бойових дій, АТО.
До теми: Як нова влада впоралася з реформами: думка українців
Соціологічне дослідження було проведене 22 – 26 січня 2020 року, аудиторія дослідження – населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.