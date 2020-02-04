Чого українці найбільше очікують від Зеленського

Припинення військових дій на Сході України залишається ключовим суспільним запитом до президента. Таку позицію мають 64% опитаних українців.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 22 – 26 січня 2020 року.

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Суспільні запити до президента

Припинення військових дій очікують від президента 64% українців;

посилення боротьби з корупцією – 45%;

відродження промисловості – 30%;

підвищення соціальних стандартів – 24%;

підвищення якості медицини – 22%.

За останні місяці зросла значущість запитів на припинення війни та відродження промисловості,

– підсумували соціологи.

Які пріоритети обирають українці

При цьому обираючи між пріоритетами економічного розвитку, куди перш за все слід скерувати державні ресурси, українці швидше схильні підтримувати розвиток промисловості та інвестицій (65%). При цьому 28% – за збільшення розмірів субсидій і соціальних виплат.

Обираючи між збільшенням розмірів зарплат медиків і розвитком шкіл, лікарень та впровадження нових технологій, 59% українців підтримують останній пріоритет, 29% – за зростання розмірів виплат.

45% українців вважають, що для влади є пріоритетним витрачати ресурси на допомогу соціально незахищеним категоріям. Водночас 46% – за те, щоб скерувати ресурси на створення умов для стимулювання активності населення.

46% українців вважають, що держава швидше має зосередитися на виявленні та покаранні корупціонерів. Стільки ж стверджують, що перш за все потрібно зменшити можливості для корупції.

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Головні маркери позитивних змін в економіці

Відкриття нових підприємств назвали 54% українців;

створення нових робочих місць 54%;

третина вважають, що про покращення свідчитиме зниження рівня трудової міграції за кордон;

чверть – зростання розміру мінімальної зарплати;

кожен п'ятий – зниження цін на основні продукти.

Головні маркери позитивних змін у соціальній сфері

Підвищення якості медицини – 50% українців;

зростання розмірів пенсій – 41%;

збільшення підтримки соціально вразливих категорій населення – 36%;

чверть вважають індикатором поліпшення будівництва нових шкіл, дитсадків, лікарень,

кожен п'ятий – підвищення якості освіти та збільшення тривалості життя.

Кому слід допомагати перш за все

57% українців вважають пенсіонерів категорією населення, яка вимагає першочергової уваги від держави;

42% – що владі слід звернути перш за все увагу на людей з інвалідністю або на дітей-сиріт;

36% – перш за все слід допомагати малозабезпеченим сім'ям;

22 – 24% – перш за все слід допомагати багатодітним родинам та учасникам бойових дій, АТО.

До теми: Як нова влада впоралася з реформами: думка українців

Соціологічне дослідження було проведене 22 – 26 січня 2020 року, аудиторія дослідження – населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.