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      Чого українці найбільше очікують від Зеленського

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      Від президента Зеленського українці найбільче чекають припинення війни на Донбасі / Getty Images

      Припинення військових дій на Сході України залишається ключовим суспільним запитом до президента. Таку позицію мають 64% опитаних українців.

      Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 22 – 26 січня 2020 року.

      Дізнайтеся, як змінився рівень довіри до Зеленського

      Суспільні запити до президента

      • Припинення військових дій очікують від президента 64% українців;
      • посилення боротьби з корупцією – 45%;
      • відродження промисловості – 30%;
      • підвищення соціальних стандартів – 24%;
      • підвищення якості медицини – 22%.

      За останні місяці зросла значущість запитів на припинення війни та відродження промисловості,
      – підсумували соціологи.

      Які пріоритети обирають українці

      При цьому обираючи між пріоритетами економічного розвитку, куди перш за все слід скерувати державні ресурси, українці швидше схильні підтримувати розвиток промисловості та інвестицій (65%). При цьому 28% – за збільшення розмірів субсидій і соціальних виплат.

      Обираючи між збільшенням розмірів зарплат медиків і розвитком шкіл, лікарень та впровадження нових технологій, 59% українців підтримують останній пріоритет, 29% – за зростання розмірів виплат.

      45% українців вважають, що для влади є пріоритетним витрачати ресурси на допомогу соціально незахищеним категоріям. Водночас 46% – за те, щоб скерувати ресурси на створення умов для стимулювання активності населення.

      46% українців вважають, що держава швидше має зосередитися на виявленні та покаранні корупціонерів. Стільки ж стверджують, що перш за все потрібно зменшити можливості для корупції.

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      Головні маркери позитивних змін в економіці

      • Відкриття нових підприємств назвали 54% українців;
      • створення нових робочих місць 54%;
      • третина вважають, що про покращення свідчитиме зниження рівня трудової міграції за кордон;
      • чверть – зростання розміру мінімальної зарплати;
      • кожен п'ятий – зниження цін на основні продукти.

      Головні маркери позитивних змін у соціальній сфері

      • Підвищення якості медицини – 50% українців;
      • зростання розмірів пенсій – 41%;
      • збільшення підтримки соціально вразливих категорій населення – 36%;
      • чверть вважають індикатором поліпшення будівництва нових шкіл, дитсадків, лікарень,
      • кожен п'ятий – підвищення якості освіти та збільшення тривалості життя.

      Кому слід допомагати перш за все

      • 57% українців вважають пенсіонерів категорією населення, яка вимагає першочергової уваги від держави;
      • 42% – що владі слід звернути перш за все увагу на людей з інвалідністю або на дітей-сиріт;
      • 36% – перш за все слід допомагати малозабезпеченим сім'ям;
      • 22 – 24% – перш за все слід допомагати багатодітним родинам та учасникам бойових дій, АТО.

      До теми: Як нова влада впоралася з реформами: думка українців

      Соціологічне дослідження було проведене 22 – 26 січня 2020 року, аудиторія дослідження – населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Статистика Робота Новини України Новини політики Війна на Донбасі Корупція Соціологічне дослідження дослідження Президент України Володимир Зеленський
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