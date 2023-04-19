Чоловік-депутат відхрестився від жінки, яка напередодні облаяла патрульних

Колишній чоловік жінки, яка облаяла патрульних в Харкові, відхрестився від неї. Він вибачився перед правоохоронцями, але наголосив, що давно розлучився з дружиною.

Так, на скандал відреагував депутат Сумської облради Олександр Слюсар. Схоже, саме ним "прикривалась" жінка, погрожуючи поліцейським, мовляв, в неї "чоловік-депутат".

До речі "У мене чоловік депутат, а ти – під**ас": у Харкові жінка облаяла поліцейських – обурливе відео

Реакція колишнього чоловіка

Слюсар зазначив, що з цією жінкою вони розлучені. За його словами, їх пов'язують тільки спільні діти, їх утримання та виховання.

Таку манеру поведінки та спілкування з людьми, особливо військовими та правоохоронцями, я гостро засуджую, та вважаю недостойною,

– зазначив депутат.

Він додав, що чоловік на задньому сидінні – інша особа. Однак Слюсар все одно висловив вибачення перед поліцейськими та всіма громадянами, яких обурила та образила поведінка його ексдружини.

Ніхто з нас не має права спілкуватися один з одним таким чином, а особливо "прикриватися" при цьому чужими статусами та заслугами,

– резюмував чоловік.

Що відомо про скандал