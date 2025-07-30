У Хмельницькій області суд обрав покарання для чоловіка, який травмував службовця ТЦК під час перевірки документів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вирок суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Як відбувався напад на співробітника ТЦК?

Ще у квітні в Шепетівці стався конфлікт між цивільним чоловіком та військовослужбовцем ТЦК. Під час перевірки військово-облікових даних між ними сталася сутичка. Затриманий громадянин нібито повалив службовця на землю та побив його, зламавши ніс. Відомо, що він вдарив його своєю головою.

Лікарі діагностували у співробітника ТЦК перелом кісток носа, синці біля очей та в ділянці лоба. Під час суду обвинувачений громадянин визнав свою провину.

Чоловіка, який напав на працівника ТЦК засудили за фактом погроз або насильство щодо службової особи чи людини, яка виконує громадянський обов'язок. За це він отримав тюремний строк терміном від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, зранку 30 липня в Миколаєві під час втечі від ТЦК загинув чоловік. Коли представники центру зупинили громадянина для перевірки військово-облікових даних, він почав бігти до пішохідного мосту. Діставшись туди. чоловік зістрибнув з нього, отримавши несумісні з життям травми. Справу щодо загибелі чоловіка передали до Державного бюро розслідувань.