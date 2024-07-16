Бажав смерті пораненим військовим: ЗСУ розповіли про жахливий інцидент з чоловіком в Одесі

Нетверезий чоловік в Одесі бажав смерті пораненим українським військовим, показуючи непристойні жести. Захисники намагалися заспокоїти громадянина.

У понеділок ввечері, 15 липня, Оперативне командування "Південь" заявило про відповідний інцидент, наголошуючи на повазі до військових.

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Конфлікт в Одесі між чоловіком та військовими

Розпочалося все з того, що невідомий побачив військовослужбовців ТЦК, почав гучно лаятися та показувати різноманітні нецензурні жести.

До чоловіка підійшли поранені захисники, які неподалік проходили лікування, намагаючись ввічливо його заспокоїти. Проте це не спрацювало.

Нетверезий чоловік відповів ще більшими погрозами, побажаннями смерті та почав кидатися із кулаками на військовослужбовців,

– пише ОК "Південь".

Зрештою, поранені військові змушені були чинити опір, аби заспокоїти громадянина, який проявив неповагу та лаявся на захисників. Військові ТЦК участь у конфлікті не брали.

Оперативне командування "Південь" закликає з повагою ставитися до українських воїнів, які виконують конституційний обов'язок, захищають рідну землю від ворога.

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Раніше у територіальний центр комплектації на Львівщині невідомі кинули гранату. Ніхто з людей не постраждав, однак часткових руйнувань зазнала будівля РТЦК та СП.

На місце події оперативно виїжджали оперативники, криміналісти, вибухотехніки та інші служби для розслідування події, а також встановлення особи зловмисника.