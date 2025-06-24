Відпочинок на березі Дністра завершився трагедією: під час порятунку онука загинув дідусь

Відпочинок на березі річки Дністер завершився трагедією для родини із Золотопотіцької громади Тернопільської області. Під час порятунку онука загинув 58-річний чоловік.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Нещасний випадок правоохоронці зареєстрували у вівторок, 24 червня, близько 17:40.

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Що відомо про трагедію

За словами очевидців, на березі Дністра відпочивали двоє місцевих мешканців, один із чоловіків прийшов з онуками. Коли діти купалися у водоймі, хлопчик почав тонути.

Дідусь кинувся у воду, щоб урятувати онука. Йому вдалося виштовхати дитину на мілину, але сам вибратися з річки вже не зміг,

– йдеться в повідомленні.

Очевидці витягнули тіло чоловіка, реанімувати його не вдалося. Судово-медичний експерт підтвердив, що причина смерті – утоплення.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Поліція застерігає! Річка – це не лише відпочинок, а й небезпека. Навіть досвідчені плавці можуть потрапити у біду через сильну течію, холодну воду чи раптові судоми.

Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині під час сімейного відпочинку біля водойми загинула 31-річна жінка – у її руках вибухнув боєприпас. Гранату приніс із собою чоловік постраждалої, за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами йому загрожує до 7 років ув'язнення.