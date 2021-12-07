Чоловік видавав себе за співробітника СБУ і шантажував іноземців

Служба безпеки затримала шахрая, який видавав себе за співробітника СБУ. Чоловік шантажував іноземців, які проживали в Україні. Він погрожував їм депортацією, якщо вони не заплатять гроші.

Серед організаторів схеми – ще один український громадянин, який народився у Сирії. Першою жертвою шахраїв стала громадянка Марокко, яка передала чоловікам гроші.

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Зловмисники погрожували іноземцям депортацією

Таким чином вона спробувала "відкупитись" начебто від анулювання документів. Вони давали марокканці право проживати на території України. Зловмисника затримали "на гарячому" – під час того, як він отримував гроші.

Обом шахраям повідомили про підозру. Наразі вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу.

Що інкримінують "співробітнику СБУ" та його посібнику:

шахрайство

пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.

За такі незаконні способи заробітку зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Чоловіка затримали "на гарячому" / Фото СБУ

Коротко про останні резонансні випадки шахрайства в Україні:

У Львові касирка обміну валют вкрала у клієнта 19 тисяч доларів. Пункт був фіктивним і відкрила його шахрайка разом зі спільниками.

Ще кілька чоловіків зметикували і собі бізнес поза законом: відкрили підпільний "сервісний центр МВС", де фальсифікували документи.

У Київській області СБУ припинила діяльність підпільної криптоферми. Ця організація використовувала електрику із загальної мережі.

Дивіться цікаве відео від "Регіон.ЮЕЙ" – про те, як суддя віддавав решту з хабаря: