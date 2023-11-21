Чоловік мобілізувався, але військові частини його "не прийняли": його долю вирішив суд

На Полтавщині військовий отримав повістку, але відмовився від мобілізації. Запевнив, що військові частини його начебто не прийняли. Зрештою, суд вирішив його долю.

Рішення у справі виніс Шишацький районний суд. На судді чоловік визнав свою винну та заявив, що розкаюється, але служити у війську не хоче.

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Чоловік пройшов ВЛК

16 січня 2023 року пройшов ВЛК, його визнали придатним до служби в армії. 24 травня 2023 року обвинувачуваний отримав повістку та повинен був прийти до військкомату на 1 червня. Однак, він ухилився від служби в армії.

Житель Полтавщини заявляв, що військові частини не брали його на службу. Ще у 2018 році він отримав травму ноги, через що йому начебто важко переносити фізичні навантаження. І мовляв, його визнали "обмежено придатним".

Однак, суд встанови, що у рішенні ВЛК ідеться, що чоловік повністю придатний до служби в армії.

Військові частини начебто відмовились брати його на службу

Обвинувачуваний також заявив, що у квітні – травні 2023 року його відправили на службу в одну із військових частин, проте там його нібито не прийняли, адже той не виявляв бажання служити і мав проблеми зі здоров'ям.

Через кілька днів він прибув до іншої військової частини, але там теж відмовились брати його на службу через "непогашену судимість".

Наприкінці травня йому знову дали повістку і він повинен був прибути у військову частину в Чернігівській області, проте він ухилився від служби. Чоловік провину визнав та розкаявся. Втім, від служби у ЗСУ він відмовився.

Що вирішив суд

На суді свідок заявив, що чоловіку організували транспорт для виїзду до військової частини, проте його мати заявила, що він відмовляється від служби в армії.

Жителя Полтавщини засудили до 3 років позбавлення волі. Зазначають, що вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.