Чоловік покінчив життя самогубством у центрі столиці
У столичному офісі Метрополітену, що розташований на вулиці Велика Васильківська повісився чоловік. Він затягнув мотузку на батареї між другим та третім поверхами.
Зранку 8 жовтня шокований працівник підземки викликав швидку та правоохоронців, пише "Інформатор Київ".
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Однак медики лише констатували смерть чоловіка. Наразі поліція з'ясовує, як чоловік пробрався на закриту територію та що змусило його покінчити з життям. За попередньою інформацією, він був 40-річним безхатьком, записки біля нього не було.
Чоловік покінчив життя самогубством у центрі столиці
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