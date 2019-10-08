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      Чоловік покінчив життя самогубством у центрі столиці

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      Чоловік покінчив життя самогубством у центрі столиці
      Чоловік покінчив життя самогубством у центрі столиці / kiev.informator.ua

      У столичному офісі Метрополітену, що розташований на вулиці Велика Васильківська повісився чоловік. Він затягнув мотузку на батареї між другим та третім поверхами.

      Зранку 8 жовтня шокований працівник підземки викликав швидку та правоохоронців, пише "Інформатор Київ".

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      Однак медики лише констатували смерть чоловіка. Наразі поліція з'ясовує, як чоловік пробрався на закриту територію та що змусило його покінчити з життям. За попередньою інформацією, він був 40-річним безхатьком, записки біля нього не було. 


      Чоловік покінчив життя самогубством у центрі столиці

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Кримінальні новини Новини Києва Самогубство Поліція
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