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      Чоловік три дні ґвалтував і жорстоко бив жінку з інвалідністю

      2019 Читать новость на русском
      54-річного ґвалтівника затримали
      54-річного ґвалтівника затримали / kv.npu.gov.ua

      У Броварах чоловік упродовж трьох днів вчиняв наругу над 51-річною знайомою, яка має інвалідність. Він запросив її у гості, і зачинивши усі двері, силою утримував.

      Побиту і закривавлену подругу виявила у себе вдома жінка у Броварах, що на Київщині. Вона одразу звернулася до правоохоронців. Як розповіли у поліції Київщини, хто вчинив такі жорстокі дії, стало зрозуміло одразу.

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      Ґвалтівником виявився 54-річний чоловік, який мешкав із заявницею. Його жертва сама прийшла у гості, не підозрюючи поганих намірів знайомого, бо товаришувала з його співмешканкою. Те, що знайомої не було вдома, її не насторожило.

      Та такі гостини закінчилися для 51-річної жінки травмами. Зараз вона перебуває у лікарні із переломом плечової кістки, закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забоєм грудної клітини.

      Кривдника затримали, він в ізоляторі. 

      blog_ava
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      Теги: Кримінальні новини Кримінал Новини Києва Новини України
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