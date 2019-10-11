Чоловік три дні ґвалтував і жорстоко бив жінку з інвалідністю

У Броварах чоловік упродовж трьох днів вчиняв наругу над 51-річною знайомою, яка має інвалідність. Він запросив її у гості, і зачинивши усі двері, силою утримував.

Побиту і закривавлену подругу виявила у себе вдома жінка у Броварах, що на Київщині. Вона одразу звернулася до правоохоронців. Як розповіли у поліції Київщини, хто вчинив такі жорстокі дії, стало зрозуміло одразу.

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Ґвалтівником виявився 54-річний чоловік, який мешкав із заявницею. Його жертва сама прийшла у гості, не підозрюючи поганих намірів знайомого, бо товаришувала з його співмешканкою. Те, що знайомої не було вдома, її не насторожило.

Та такі гостини закінчилися для 51-річної жінки травмами. Зараз вона перебуває у лікарні із переломом плечової кістки, закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забоєм грудної клітини.

Кривдника затримали, він в ізоляторі.