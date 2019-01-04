Чоловік, якого ЗМІ підозрюють у подвійному вбивстві в Харкові, прокоментував звинувачення

Харківські ЗМІ називають імена двох можливих підозрюваних у вбивстві місцевих студенток: обидва , як і жертви, родом із Туреччини. Один з них –хлопець убитої дівчини, інший – спортсмен, фітнес-тренер Альмадані Адель Тайсіра, відкидає усі звинувачення, які посипалися на нього.

Відео, на якому фітнес-тренер Альмадані Адель Тайсіра веде свій блог, заполонило харківські соцмережі та деякі інтернет ЗМІ. Саме його преса та блогери взялися підозрювати у причетності до жорстокого вбивства.

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Опублікували навіть його документи: прописка українця турецького походження збігається з адресою, де знайшли вбитих дівчат.

Про те, що він нібито причетний до подвійного вбивства, чоловік дізнався із соцмереж. Тайсіра зазначив, що має алібі: працює та проживає в іншій країні. У своєму акаунті в Instagram він зазначив, що сподівається на публічні вибачення за наклеп.





Окрім цього, місцевому харківському виданню вдалося поспілкуватися з чоловіком. "Адель розповів, що в новорічну ніч був у Москві та надіслав відео, яке нібито це підтверджує, та скріншоти із квитками на літак до російської столиці", – повідомили у виданні "Харьков LIVE" на своїй Instagram-сторінці.

"За його словами, у поліції є докази, що злочин вчинив колишній хлопець однієї зі студенток. Адель запевнив, що харківські правоохоронці жодного разу не виходили на контакт з ним", – зазначили у "Харьков LIVE".



Альмадані Адель Тайсіра

Як виявилось, Адель – родич власниці квартири, у якій вбили дівчат. Та детективна історія на цьому не закінчилася: саму господарку помешкання, яка мешкала у сусідньому будинку, за декілька тижнів до Нового року також знайшли мертвою. У коментарі виданню "Харьков LIVE" чоловік зазначив, що 81-річна жінка померла від інфаркту.

У поліції досі не готові озвучити ймовірних підозрюваних подвійного вбивства.

Проводяться слідчі дії: встановлення свідків та очевидців. А також розшук особи, яка причетна до вчинення даного злочину,

– прокоментував Сергій Чиж, начальник слідчого управління поліції Харківщини.

Тіло однієї з студенток вже забрали її родичі. Інша родина зустріне труну на батьківщині у Туреччині. Напередодні 24 канал повідомляв, що в одній з харківських квартир на вулиці Валентинівській знайшли мертвими студенток з перерізаними горлами.

Їх виявив однокурсник, який ще 31 грудня забив на сполох через те, що жодна з дівчат не відповідала на телефонні дзвінки. У закладі, де навчалися дівчата, зазначили, що вони були старанними студентками.

Хлопець почав їх шукати одним із перших, потім у контакт вступили батьки. Ми ніколи не отримували інформацію щодо якихось проблем у стосунках студенток, наприклад, з одногрупниками,

– запевнив директор Інституту міжнародної освіти ХНУ ім. В.Каразіна Олексій Навроцький.

У будинку, де дівчата орендували квартиру, нічого підозрілого не чули навіть сусіди. Про лихо ж дізналися вже тоді, коли приїхали правоохоронці. Та жертв у цій історії могло бути більше, адже поліцейські ще й запобігли вибуху газу в квартирі.

За фактом подвійного вбивства в поліції відкрили кримінальне провадження. За скоєне загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що один з підозрюваних, знайомий дівчат, залишив територію України. Правоохоронці також зазначили виданню, що головним підозрюваним у справі є не власник квартири. 24 каналу інформацію про виїзд підозрюваного з України у поліції Харкова не прокоментували.