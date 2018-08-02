Чоловіка під час шторму змило в море у Одесі: тіло досі не знайшли

Уранці 1 серпня в Одесі на 10-ій станції Фонтану хвилею з пірса змило чоловіка, якого у підсумку так і не вдалося врятувати. За останніми даними, його тіло шукають досі.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

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За словами очевидців, після того, як чоловіка змило в море, йому на допомогу кинулися рятувальники, однак через сильний шторм вони так і не зуміли чимось допомогти.

Зазначається, що тіло чоловіка не знайдено досі.



Тіло чоловіка шукають досі

Додамо, що згодом на місце інциденту прибули співробітники поліції.

"Уже другий день вітряно, біля берега штормить, і причали заливає хвилями. На пляжі з десяток пацанів збирають гроші за тапчани, і немає жодного, хто б стояв біля пірсу та забороняв допитливим із села гуляти пірсом під час шторму. Немає жодного оголошення про заборону", – обурюються одесити.



За словами одеситів, поблизу пірсів немає жоджнизх рятувальників

До слова, нещодавно в Одесі на одному з пляжів у відпочивальниці раптово почалися пологи, які зрештою пройшли успішно та без патологій.