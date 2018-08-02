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Чоловіка під час шторму змило в море у Одесі: тіло досі не знайшли

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В Одесі чоловіка з пірсу під час шторму змило в море
В Одесі чоловіка з пірсу під час шторму змило в море / "Думская"

Уранці 1 серпня в Одесі на 10-ій станції Фонтану хвилею з пірса змило чоловіка, якого у підсумку так і не вдалося врятувати. За останніми даними, його тіло шукають досі.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

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За словами очевидців, після того, як чоловіка змило в море, йому на допомогу кинулися рятувальники, однак через сильний шторм вони так і не зуміли чимось допомогти.

Зазначається, що тіло чоловіка не знайдено досі.

Одеса, море, відпочинок, жертви, змило
Тіло чоловіка шукають досі 

Додамо, що згодом на місце інциденту прибули співробітники поліції.

"Уже другий день вітряно, біля берега штормить, і причали заливає хвилями. На пляжі з десяток пацанів збирають гроші за тапчани, і немає жодного, хто б стояв біля пірсу та забороняв допитливим із села гуляти пірсом під час шторму. Немає жодного оголошення про заборону", – обурюються одесити.

Одеса, море, відпочинок, жертви, змило
За словами одеситів, поблизу пірсів немає жоджнизх рятувальників 

До слова, нещодавно в Одесі на одному з пляжів у відпочивальниці раптово почалися пологи, які зрештою пройшли успішно та без патологій.

Теги: Жертви відпочинок Новини Одеси Новини України
Джерело: 24 Канал
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