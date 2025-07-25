Бойова медикиня зізналась, як ставиться до чоловіків-ухилянтів

Серед суспільства часом побутує думка, щоб спершу йшли воювати діти депутатів та інші чоловіки. Однак завжди варто звертатись до слів "Україна починається з тебе".

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловила бойова медикиня Карина Ярош, зауваживши, що вона не засуджує ухилянтів. Однак це залишається їхньою відповідальністю.

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Як бойова медикиня ставиться до чоловіків-ухилянтів?

Бойова медикиня зазначила, що ухилятись від служби – це вибір кожного чоловіка, але він повинен нести за це відповідальність перед самим собою, а не перед іншими.

Я зараз тут, моя совість чиста, я виконую те, що я маю виконувати. Для мене вони не чоловіки. Над цим питанням я дуже багато думала. Наприклад, я б не змогла будувати дружні відносини чи романтичні стосунки з такими чоловіками,

– підкреслила вона.

Щодо мобілізації жінок, на думку Карини, що якщо дівчина замислилась над тим, чи варто їй іти на фронт, чи ні, то варто. Навіть якщо вона не буде на бойовій посаді, на фронті завжди знайдеться робота. Наприклад, жінка може замінити людину, яка до цього займалась документацією.

Зверніть увагу! Повне інтерв’ю з бойовою медикинею Кариною Ярош можна прочитати завтра на сайті 24 Каналу. Не пропустіть!

"Мобілізацію жінок все ж залишила б добровільною, бо, якби не було, чоловіки нам зараз потрібні більше, ніж жінки. Ми розуміємо, що скільки б нам зброї не дали, за цим все одно стоять люди", – додала вона.

До слова, генерал-лейтенант, засновник фонду "Закриємо небо України", військовий експерт Ігор Романенко також повідомив, що, крім зброї від союзників, Україні варто розв'язувати внутрішні питання. Мовиться про мобілізацію, а також воєнну економіку та законодавство щодо стану війни.

