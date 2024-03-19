На Херсонщині загинули троє чоловіків, які хотіли розібрати знайдений FPV-дрон

У Херсонській області троє чоловіків вирішили розібрати знайдений FPV-дрон. На жаль, там здетонував боєприпас.

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів про трагедію 18 березня. Мовиться про чоловіків 45, 55 та 67 років, які проживали у селі Львове Бериславського району Херсонської області.

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Що відомо про трагедію на Херсонщині

Чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір'ї FPV дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас,

– розповів очільник ОВА.

За його словами, чоловіки зазнали важких поранень. Їх забрала швидка, проте їх врятувати не вдалось – вони померли дорогою до лікарні.

Олександр Прокудін висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

24 Канал співчуває родинам загиблих.

Очільник обласної військової адміністрації закликав людей бути дуже обережними та не підбирати підозрілі предмети.

"Відійдіть на безпечну відстань та викликайте рятувальників або поліцію", – закликав глава Херсонської ОВА.



Нагадування про небезпечні вибухові пристрої / Інфографіка ДСНС



Нагадування про небезпечні вибухові пристрої / Інфографіка ДСНС

Коротко про FPV дрон