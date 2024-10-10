Молодших за 25 вирішили не демобілізовувати: Стефанчук пояснив причину

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що чоловіків віком від 18 до 25 років не звільнятимуть від служби. Таке рішення може призвести до "обвалу" окремих ділянок фронту.

Стефанчук не уточнив кількості мобілізованих від 18 до 25 років, за його словами, таких певна кількість. Про це повідомляє "Еспресо".

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Чому чоловіків віком 18 – 25 років не будуть демобілізовувати

Голова Верховної Ради каже, що демобілізація може призвести до обвалу окремих ділянок українського фронту. Проте визнає, що люди віком від 18 до 25 років потрапили під мобілізацію через недосконалість законодавства.

Зараз ми повинні знайти не просто можливість демобілізувати їх, а можливість зрозуміти хто їх замінить,

– каже Руслан Стефанчук.

На зараз існує домовленість із військовим керівництвом, що молодших за 25 років більше не будуть мобілізовувати. Тих, хто все ж таки потрапив до армії, обіцяють не закріплювати на складних ділянках фронту.

Нагадаємо, що 9 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років. Закон набуде чинності після того, як його підпише Президент України Володимир Зеленський.