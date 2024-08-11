Байден пояснив, чому відмовився від боротьби за другий президентський термін

Президент США Джо Байден розкрив причини свого рішення не йти на другий президентський термін. З-поміж іншого, він наголосив на важливості збереження демократії.

У свіжому інтерв'ю Байден детально пояснив, чому вирішив знятися з президентських перегонів, зазначивши, що його участь могла б негативно вплинути на інших демократів у виборах до Конгресу.

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Байден про своє знаття з виборів

Байден зізнався, що його колеги-демократи вважали, ніби він може зашкодити їхнім шансам на парламентських виборах. Вони мають відбутися уже через декілька місяців.

Багато моїх колег-демократів у Палаті представників і Сенаті вважали, що я збираюся завдати їм шкоди в перегонах.

Також він висловив стурбованість, що його кандидатура могла б стати "справжнім відволіканням уваги".

Я був стурбований, що якщо я залишуся в перегонах, це стане найголовнішою темою... І це буде справжнім відволіканням уваги, номер один,

– заявив політик.

Президент наголосив, що важливіше за особисті амбіції є "порятунок нашої демократії". Він також зазначив, що опитування підтверджували: перегони з Трампом були б непростими.

Байден ухвалив історичне рішення після одужання від COVID-19 під час відпочинку в Делавері, обговоривши його з найближчим колом осіб. Зокрема, дружиною та першою леді Джилл Байден.

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Про відмову Байден від другого терміну стало відомо 21 липня. З того часу нова кандидатка від демократів Камала Гарріс нарощує вплив на популярність. Останні опитування показують, що вона навіть випереджає Трампа на декілька відсотків.