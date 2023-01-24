Чехія не може передати Україні танки Leopard 2, бо вони потрібні їй для власного захисту

У ЗМІ з'явилася інформація, що Чехія і Словаччина хочуть відмовитися від танків Leopard 2 на користь України. Проте у Чехії це заперечили.

Заяву зробив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Він зустрівся у Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

До теми Чехія не планує передавати Україні компенсовані танки Leopard 2

Раніше Чехія відправила радянську техніку для України. Натомість вона отримала танки від Німеччини.

Ми відправили наші танки Т-72 в Україну, тому організували підтримку з боку Німеччини, щоб забезпечити боєздатність нашої армії, – сказав Фіала про Leopard.

Хто підтримує передачу танків для України

Видання ABC News розповіло, що на восьмій зустрічі "Рамштайн" 12 країн підтримали надання Україні танків Leopard. Публічно про це заявили у Польщі та Фінляндії. До них готові долучитися Іспанія, Нідерланди та Данія.

Щоб коаліція розпочала роботу, необхідний дозвіл на реекспорт від Німеччини, оскільки саме вона виготовляла танки. Якщо Берлін ухвалить позитивне рішення, то Україна отримає приблизно 100 Leopard.



Чому Україні потрібні танки Leopard / Інфографіка 24 Каналу

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