Цього ніколи не дасть Росія: співпраця з Україною стратегічно важлива для США у 2 питаннях

Підтримка України стала стратегічною інвестицією для США. Зокрема, це стосується оборонного сектору та електроніки. Збройні сили Штатів також отримують від нашої держави багато цінного бойового досвіду

Однак для Дональда Трампа це не має жодної цінності, тому що він не бачить прибутку від України. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий аналітик та експерт у галузі бойової авіації з Австрії Том Купер.

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"Єдине, що йому цікаво – якби в Україні були величезні нафтові, газові родовища, що розробляються і функціонують. Або джерела рідкісноземельних елементів і так далі, які він міг би захопити та експлуатувати без будь-якого контролю. Тоді Україна була б для нього цікавою. Але у ситуації, яка склалася зараз, це не так", – припустив він.

Президент США шукає вигоду з російських мінеральних, природних багатств. Також від дистанціювання Росії від Китаю, однак це неможливо. Він не розуміє, що Росія насправді дуже глибоко залізла у китайську кишеню.

Це означає, що китайці контролюють значну частину місцевого ринку у Росії і все одно отримують все більші прибутки. До такої міри, що Путін не зміг би у належний спосіб продовжувати цю війну без китайської підтримки. Тому це мрії Трампа,

– підкреслив військовий аналітик.

До слова, видання The Wall Street Journal написало, що в Україні побоюються, що Трамп знову заморозить військову допомогу. Неназвані українські чиновники в коментарі виданню висловили занепокоєння, що американський лідер може покласти на Київ відповідальність за зрив переговорів щодо завершення війни з Росією. На їхню думку, президент США може скористатися цим як підставою для припинення подальшої військової допомоги Україні.