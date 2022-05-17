Чому для ударів по Львову окупанти використовують ракети "Калібр": пояснення фахівця

"Калібр" – це ракети, які, між інших, використовує Росія у війні проти України. Вони точніші за решту й їх важче збити.

Однак ними чомусь гатять лише по Львову. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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За його словами, якщо було б бажання знищити якийсь об'єкт досить ефективно та швидко, і не гатити по ньому по 5 – 7 разів, до для цього використовували б найбільш високоточну та ефективну зброю, а не старі радянські ракети (типу П-800 чи Х-22 – вони не можуть похвалитися прицільністю).

Однак саме ними б'ють по Одеській області. Разом з тим, точнішим "Калібром" гатили по об'єктах у Львівській області.

Річ у тім, що саме ракети "Калібр" у Росії є в дефіциті. Тому їх і використовують, щоб знищити об'єкт, наприклад, у Львові,

– сказав Коваленко.

Він пояснив, що саме ці ракети важко перехоплювати нашим силам протиповітряної оборони. Тож росіяни їх економлять та перестраховуються. Тож це вкотре свідчить про брак зброї в російської армії.

Деталі ракетного удару по Львівщині в ніч на 17 травня

Вночі 17 травня на Львівщині двічі оголошували повітряну тривогу. Вибухи пролунали під час першої з них – близько 00:25.

Характерні звуки чули й в обласному центрі, однак, за інформацією Андрія Садового, ракетних атак по Львову не було.

Внаслідок обстрілу Львівщини в ніч проти 17 травня постраждала Новояворівська громада. Було пошкоджено приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури – амбулаторію, школу та дитсадок.

Людських жертв, на щастя, немає. Однак у деяких приватних будинках на території громади повилітали вікна, а дахи та двері – побиті та посічені уламками ракет.