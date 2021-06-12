Як пояснила в ексклюзивному коментарі 24 каналу мати постраждалої, ніхто не захистив її дитину, бо його всі боялися.
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На оприлюднених кадрах з місця події видно, як юнак раптово налітає на 14-річну дівчинку. Вона намагається закритися руками обличчя і сідає на землю. Попри це, удари нелюда ставали все жорстокішими – він декілька разів бив її руками та ногами у живіт, груди та лице.
Менше, ніж за метр від них сиділи спільні друзі, які просто дивилися на все, що відбувається. Єдиний, кому було не байдуже на страждання дитини, це – маленька собака, яка лаяла на кривдника.
Чому так сталося
Мати постраждалої Любов Терещенко підтвердила, що неповнолітні на відео дійсно є друзями її дитини. Однак, як пояснила мати дівчинки, вони не встали на її захист, бо боялися юнака.
Жінка розповіла, що дізналася про інцидент з відео у соцмережах. Вона вже написала заяву в поліцію на кривдника, тож тепер справу розслідуватимуть слідчі поліції, прокурор і суд.
Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко наголосив, що хлопцю "доведеться відповісти й перед законом та отримати судимість".
Побиття дівчинки у Харкові: головне
- Жахливий випадок стався 11 червня в одному з дворів Харкова. 16-річний Олександр неочікувано напав на свою 14-річну подругу. Все через те, що дівчина підвищила на нього голос.
- Згодом у мережі з'явилося відео вибачення нелюда перед своєю жертвою. Стоячи на колінах, він неохоче просить вибачення у постраждалої та інших дівчат.