Як пояснила в ексклюзивному коментарі 24 каналу мати постраждалої, ніхто не захистив її дитину, бо його всі боялися.

Важливо Бив ногами та зламав ніс: у Харкові хлопець відгамселив дівчину на очах в однолітків – відео 18+

На оприлюднених кадрах з місця події видно, як юнак раптово налітає на 14-річну дівчинку. Вона намагається закритися руками обличчя і сідає на землю. Попри це, удари нелюда ставали все жорстокішими – він декілька разів бив її руками та ногами у живіт, груди та лице.

Менше, ніж за метр від них сиділи спільні друзі, які просто дивилися на все, що відбувається. Єдиний, кому було не байдуже на страждання дитини, це – маленька собака, яка лаяла на кривдника.

Чому так сталося

Мати постраждалої Любов Терещенко підтвердила, що неповнолітні на відео дійсно є друзями її дитини. Однак, як пояснила мати дівчинки, вони не встали на її захист, бо боялися юнака.

Зверніть увагу! Внаслідок побиття дитина отримала травми різного ступеню важкості та зламаний ніс. Більше про те, в якому стані дівчинка та як можна їй допомогти – читайте у матеріалі 24 каналу.

Жінка розповіла, що дізналася про інцидент з відео у соцмережах. Вона вже написала заяву в поліцію на кривдника, тож тепер справу розслідуватимуть слідчі поліції, прокурор і суд.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко наголосив, що хлопцю "доведеться відповісти й перед законом та отримати судимість".

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