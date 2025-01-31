Експосол США в Україні відверто відповів, коли та за яких умов Путін піде на справжні переговори

Дональд Трамп прагне завершити війну в Україні протягом 6 місяців. Втім, для цього треба спершу переконати Владіміра Путіна у потребі припинити агресію.

Президент США обрав економічний трек, всіляко погрожуючи знищити економіку Росії у разі, якщо російський диктатор не піде на компроміс. Колишній посол США в Україні Джон Гербст сказав 24 Каналу, чи спрацює цей метод.

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Коли Путін піде на справжні переговори

Колишній посол США в Україні зазначив, якщо президент Трамп вестиме сильну та мудру політику, то зможе досягти миру в Україні, змусивши Путіна припинити агресію.

Я не впевнений у тому, що тільки економічні кроки, навіть якщо вони сильні, змусять Путіна зупинити війну,

– зауважив Гербст.

Зараз російська економіка у скрутному стані й це може стати катастрофою. Проте ніхто не може з впевненістю сказати, що протягом 2025 року економіка Росії опиниться у катастрофічному стані. На думку експосла США в Україні, економічних кроків недостатньо для припинення війни за 6 місяців.

Путін хоче захопити ще більше українських територій та змусити ЗСУ вийти з Курської області Росії. До цього часу він не хоче розпочинати переговори, зокрема з Трампом.

Тільки тоді, коли російський диктатор зрозуміє, що не може взяти ще землі, він піде на справжні переговори. Тому треба допомогти Україні зупинити просування російських військ й окупацію нових територій,

– мовив Гербст.

Він наголосив, що вкрай важливо, аби це зрозуміли в команді президента США.

Нагадаємо, що після інавгурації Дональд Трамп пригрозив Росії посиленням санкцій, якщо та не погодиться сідати за стіл переговорів. У Кремлі натомість цинічно заявили, що Росія нібито готова провести переговори щодо України, проте Путін чекає сигналу від Вашингтона.