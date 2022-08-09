Ердоган потрапив у пастку обіцянок: дослідник припустив причини "подвійної гри" Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Ердоган веде гру на дві сторони – росії і Заходу. Намагаючись виконати обіцянки своєї партії, він потрапив у своєрідну пастку.

Про це заявив 24 каналу директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. За його словами, Ердоган опинився у доволі непростій ситуації.

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Яка причина такої поведінки Ердогана

Семиволос зазначив, що багатьох цікавить, яку гру Ердоган веде щодо росії і Заходу. Хоча всі чудово уявляють, хто такий Ердоган.

Всі знають у принципі основи його політики, наскільки глибоко він може зайти в своїх амбіціях і спробах знайти власний третій шлях,

– сказав він.

Директор Центру близькосхідних досліджень вважає, що така позиція значною мірою обумовлена внутрішньополітичними обставинами, в яких опинився Ердоган.

Семиволос про гру Ердогана на два фронти: дивіться відео

"Ердоган потрапив у пастку обіцянок"

За словами Семиволоса, до цього призвели бажання Ердогана за всяку ціну виконати обіцянки, які давала його правляча партія на століття республіки і рік виборів президента.

Тобто Ердоган радше потрапив у таку пастку обіцянок і намагається, власне, їх виконати за будь-яку ціну,

– наголосив директор Центру близькосхідних досліджень.

Ситуація, зауважив він, не є простою. Ердоган доволі часто веде складну політичну гру на рівні фолу з росіянами, аж надто, заграючи з путіним. Тим часом відносини між президентом Туреччини й умовним Заходом можуть бути ускладнені.

Переговори Ердогана із путіним: що відомо

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 5 серпня прибув до росії. У Сочі він провів зустріч із владіміром путіним. Мовилось про співпрацю та газові питання.

Ердоган підтвердив, що Туреччина вирішила оплачувати частину російського газу рублями. Він не розповів, про яку саме частину оплати за газ мовиться.

Також після повернення із Сочі Реджеп Ердоган заявив, що у Туреччині 5 банків переходять на російську платіжну систему "Мір". Це буцімто потрібно самій країні, а також для полегшення подорожей для туристів з держави-терористки.

Президент Туреччини останнім часом грає на боці України . Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що Ердоган чинить так, як йому вигідніше, адже прагне ослабити російську федерацію в Чорному морі.

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