Хочуть перебити іншу новину: що стоїть за скандальними заявами Грузії щодо ГУР

У Грузії заявили, що українська розвідка планує організувати масові протести у державі, якщо Єврокомісія відмовить їй у наданні статусу кандидата у члени ЄС. Грузинська влада вигадала це, щоб відвернути увагу народу від іншої скандальної новини.

Мовиться про ситуацію з ексгенпрокурором Грузії Отаром Парцхаладзе, який опинився під санкціями США за зв'язки з владою Росії, також він має російське громадянство. Таку думку 24 Каналу озвучив грузинський політолог Гела Васадзе.

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Ексгенпрокурор Грузії з російським громадянством

Гела Васадзе вважає, що влада Грузії зробила заяву, що нібито ГУР готує "переворот" у Грузії, щоб відвернути увагу від ситуації із колишнім генпрокурором Грузії Отаром Парцхаладзе. США наклали на нього санкції, бо, очевидно, він допомагає Росії обходити міжнародні санкції.

Це дуже серйозно. Був скандал. Санкції – це означає блокування рахунків. Спочатку Нацбанк заявив, що якщо санкції міжнародні, то блокують рахунки. Після того сказали, що він громадянин Грузії, щоб заблокувати йому рахунки, необхідно рішення суду. Після цього наші провідні банки сказали, що для них Нацбанк – не наказ, рахунки Парцхаладзе заблокують,

– розповів він.

Ім’я Парцхаладзе міститься в переліку підсанкційних осіб Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США. Виявляється, що ексгенпрокурор Грузії має грузинське й російське громадянства.

"Це означає, що його повинні позбавити грузинського громадянства. Тут виникла смішна ситуація. Будинок юстиції сказав, що позбавляє його громадянства. А президент Грузії заявила, що не підпише, бо нібито потрібно все розслідувати. Але розслідувати ж можна без грузинського громадянства", – зауважив політолог.

Грузія може не отримати статус кандидата в ЄС

Отар Парцхаладзе був генпрокурором Грузії з листопада по грудень 2011 року. Його призначення стало одним із перших кадрових рішень уряду, сформованого пов'язаною з Іванішвілі партією "Грузинська мрія". Парцхаладзе пішов у відставку через місяць, коли з’ясувалось, що він має судимість у Німеччині: у 2001 році його притягали до відповідальності за крадіжку та розбій.

Політолог переконаний, що грузинська влада робить все, щоб не отримати статус кандидата в ЄС. Водночас вони бояться протестів, які, найімовірніше, відбуватимуться у Грузії.

Наша влада робить все, щоб не отримати статус кандидата в ЄС. Попри те, що наша влада говорить, що робить все, щоб виконати 12 пунктів, насправді нічого не робить. Мені цікаво, що це за 3 пункти, які, як каже влада Грузії, вони виконали. Насправді є велика загроза, що Грузії не нададуть статус кандидата в ЄС. Відповідно можуть бути протести,

– зазначив Гела Васадзе.

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