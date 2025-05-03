3 причини: навіщо Китаю участь його військових у параді в Москві

У Telegram-каналах з'являються відео, на яких видно, як китайські військові в центрі Москви готуються до маршу до "дня перемоги". Їхня присутність пояснюється кількома причинами.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ та військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу зазначив, що, по-перше, Китай не здійснює прямих агресивних дій і не веде бойових дій. Натомість Пекін послідовно розширює свій політичний і економічний вплив, зокрема – в регіонах Далекого Сходу Росії.

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Що спонукає Пекін до такої підтримки

Йдеться про ті території, яким Владімір Путін роками намагався знайти "покупця" – отримати за них фінансову, дипломатичну чи політичну вигоду. Колись він хотів домовитися з Японією: навіть пропонував, щоб японці викупили Курильські острови, які нині утримує Росія. Мова йшла також про залучення японських інвестицій і кредитів.

Тепер на авансцену вийшов Китай, і Путін уже співпрацює з ним. Китай, звісно, зацікавлений у поступовому поглинанні якомога більшої частини цього регіону. Зокрема, його цікавлять родовища рідкоземельних металів, які є на території Росії, але які вона не здатна розробляти через брак коштів,

– пояснив Олександр Мусієнко.

Він додав, що друга причина інтересу Китаю – це бажання показати, що в нього є союзник – Росія. Це потрібно для того, щоб продемонструвати створення нібито антизахідної коаліції – альтернативи західним цінностям і правилам.

Китаю важливо показати: навіть якщо він сам не братиме участі у війні, поряд із ним є "божевільний союзник", якому достатньо дати зброю – і той піде в бій. Попри те, що може швидко загинути, бо повністю позбавлений інстинкту самозбереження.

Звісно, це свідчить про посилення співпраці та взаємодії. Військові не просто так беруть участь у парадах. Це завжди символічний і навмисний жест, який підтверджує високий рівень координації з Пекіном,

– зазначив Мусієнко.

Він також наголосив, що по-третє Китай намагається максимально використати ситуацію у власних політичних та економічних інтересах і водночас послати чіткі сигнали. Адже на тлі розмов про нібито існуючий план, згідно з яким США могли б домовитися з Росією, щоб та стримувала Китай, Пекін демонструє: мовляв, подивіться – навіть якщо такий план і існував, він точно не працює і реалізованим бути не може.