В Пентагоні відповіли, чому союзники не будуть збивати російські ракети в небі над Україною

Сполучені Штати не планують розгортати систему протиракетної оборони THAAD для захисту неба над Україною. Раніше союзники вдалися до такого кроку в Ізраїлі, однак в США пояснили, що ці війни "відрізняються за своєю суттю".

Про це заявила заступниця прессекретаря Міноборони США Сабріна Сінгх на брифінгу в Пентагоні, передає 24 Канал. Водночас вона підкреслила, що оборонне відомство та уряд США продовжують підтримувати Ізраїль та Україну в забезпеченні різних необхідних для них оборонних потреб.

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Чому країни НАТО не збивають ракети над Україною

У Сабріни Сінгх запитали, чому США розгортають систему THAAD в Ізраїлі для відбиття атак з боку Ірану, але не роблять цього на території союзників по НАТО в Європі для захисту західної частини України.

У відповідь заступниця прессекретаря Пентагону сказала, що йдеться про дві різні ситуації.

Це різні війни, різні регіони та зобов’язання перед Ізраїлем і Україною є різними,

– пояснила Сінгх.

Вона також наголосила на важливості співпрацювати з Конгресом у питаннях зовнішньої підтримки з метою недопущення зволікання з військовою допомогою. Таким чином Сінгх прокоментувала ситуацію з затримкою пакету допомоги Україні й Ізраїлю.

До слова, наприкінці 2023 року Міноборони України на закритому засіданні представило список озброєнь США, яких потребує наша держава. Згодом стало відомо, що у документі, зокрема, була вказана система протиповітряної оборони THAAD виробництва Lockheed.