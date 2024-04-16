Боррель пояснив, чому партнери не можуть збивати російські ракети над Україною

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та безпеки Жозеп Боррель заявив, що партнери не можуть збивати ракети над Україною, як в Ізраїлі через відсутність військових баз на її території.

Головний дипломат ЄС засудив масовані російські атаки, зокрема, на об'єкти інфраструктури. Про це Боррель повідомив під час пресконференції, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Водночас Київ не може захистити українське небо через нестачу ракет.

Кілька днів тому Росія зруйнувала найважливішу електростанцію, яка забезпечувала Київ електроенергією. Україна не змогла цьому запобігти, тому що їй бракувало боєприпасів, я не кажу про артилерійські боєприпаси для наземних атак, а для систем ППО,

– сказав Боррель.

Не варто порівнювати Україну та Ізраїль

Він зазначив, що союзники не можуть так само збивати ракети над Україною через відсутність військових баз союзників на її території, як в Ізраїлі. Боррель закликав не порівнювати ці дві ситуації.

Іранська атака містила ракети, що пролітали над повітряними базами, які належать Франції, США та Йорданії, які також захищали свої повітряні бази. Цього немає в Україні, оскільки там немає повітряних баз, що належать США, Великобританії чи Йорданії над якими могли б пролетіти російські ракети,

— сказав Жозеп Боррель.

Він також нагадав, що Ізраїль має оборонний механізм "Залізний купол", який будувався роками та коштував дорого. Боррель каже, що навіть якби союзники мали достатньо грошей, встановити таку систему "за одну ніч" неможливо.

Верховний представник ЄС закликав посилити допомогу для України, зокрема зміцнити ППО. Наступного тижня міністри закордонних справ обговорять конкретні пропозиції під час зустрічі в Люксембурзі.

Україна потребує систем ППО