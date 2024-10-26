Лукашенко переляканий, викрився його обман

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко у патовій ситуації через участь північнокорейських військових у війні Росії проти України. Адже він розчаровує Владіміра Путіна й своїх російських друзів.

Про це 24 Каналу сказав заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко. Крім того, викрився багаторічний обман Лукашенка.

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Чого боїться Лукашенко

Білоруський узурпатор постійно показував, що нібито Білорусь головний союзник Росії у питаннях безпеки та військової співпраці. Й тут раптом Північна Корея, яка далека від війни Росії проти України, відправляє своїх спецпризначенців на допомогу, а Лукашенко сидить у кущах.

Лукашенко переляканий через появу спецпризначенців з КНДР у Росії настільки, що почав заперечувати цю інформацію. Зокрема, на саміті БРІКС, який днями відбувся у Казані, він сказав, що не вірить в залучення північнокорейських військ у війну в Україні й назвав це "нісенітницею",

– мовив керівник Народного антикризового управління.

Однак визнав, якщо заяви про відправлення військових з Північної Кореї до країни-агресора підтвердяться, то це "буде крок до ескалації конфлікту".

Водночас Владімір Путін не став заперечувати факт присутності військ з КНДР у його країні. А навпаки нагадав, що Росія та КНДР влітку 2024 року підписали угоду про стратегічне партнерство, яка передбачає надання допомоги у разі війни щодо однієї з країн.

Тут свідчення у Лукашенка й Путіна розійшлися. Лукашенко стверджує, що військ з Північної Кореї в Росії немає, а Путін фактично підтвердив цю інформацію,

– зазначив Латушко.

За його словами, зараз Кремль може прикриватися тим, що українські сили перебувають на території Курської області й це, мовляв, буде підставою відправити туди північнокорейські війська.

Зазначимо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що Росія може застосувати військових з Північної Кореї в Курській області. Це може статися вже до кінця цього місяця.