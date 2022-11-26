Лукашенко промахнувся: Клочок пояснив, чого хотів досягнути диктатор, підтримавши війну

На зустрічі ОДКБ самопроголошений білоруський диктатор Лукашенко заявив, що якщо Росія програє у війні проти України, то ОДКБ розвалиться. І якщо, мовляв, Росія і Білорусь впораються і без нього, то іншим країнам договору нібито має прийтися важко.

Усі ці заяви вказують на те, що Лукашенко сподівається, що першим заскочив у потяг, ще до початку широкомасштабного вторгнення, притерся до Путіна і хоче бути ледь не його заступником. Про це 24 каналу розказав політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

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Плани Лукашенка провалилися

За його словами, Лукашенко виношував цю ідею дуже давно, адже документи про "союзное государство" підписав ще Єльцин, і надіявся, що наступником цього утворення буде саме він, а не Путін. Лукашенко прагнув, що сам об'єднає Білорусь і Росію, але такого не сталося.

Далі він, вже розуміючи, що лише завдячуючи Путіну і Росії він може залишатися при владі, зробив вибір. Але, як то кажуть, Акела промахнувся,

– вважає Клочок.

Він додав, що Лукашенко дуже глибоко переконав себе у тому, що з підтримкою Путіна та Росії він стане потужнішим. Він дійсно вважав, що країна-агресорка за три дні розіб'є Україну, зайде на території і все буде добре.

Білоруський диктатор блефує

Зараз же у заявах Лукашенка, як от про те, що "всі загинуть під уламками Росії" або "ми не будемо нападати, щоб не плутатися у Росії під ногами", читається дуже багато страху та відчаю. Адже його словесні конструкції й раніше не мали логічного сенсу, а зараз це – чисто натягнуті фрази, за якими немає стійкого підґрунтя, коли можна сказати: "Політик правий".

Валерій Клочок Політичний та економічний експерт Тут реально весь світ розуміє, що це – просто блеф, намагання блефувати і заготовки, які фактично виписані йому Путіним.

Експерт вважає, що відмовками від безпосередньої участі у війні Лукашенко сподівається якось зберегти своє обличчя, але це навряд чи йому вдасться. Він, ймовірно, все-таки зробив вибір раніше, і змінити його не захотів, хоча й міг це зробити.

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