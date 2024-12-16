Кадрові офіцери чинять опір хорошому, – ексбоєць "Маґури" про конфлікт Маркуса і Шаламаги

Нещодавно колишній головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус порушив півторарічну мовчанку після свого резонансного рапорту. Військовий опублікував низку викривальних відео, які містять звинувачення на адресу кількох своїх колишніх командирів, зокрема чинного заступника командира бригади Івана Шаламаги та екскомандира Олександра Сака.

Обоє – Іван Шаламага та Олександр Сак – є кадровими офіцерами. В інтерв'ю Radio NV ексвійськовослужбовець 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Максим розповів, чому кадрові офіцери часто чинять опір прогресивним змінам, передає 24 Канал.

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Бояться стати непотрібними

За словами військового, кадрові офіцери зациклені на побудові кар'єри. Тому, коли приходять цивільні, які розуміються на багатьох речах краще за них, ті відчувають конкуренції.

Цивільний може запропонувати альтернативне, більш дієве, вирішення якоїсь задачі. А офіцер вперто наполягатиме на своєму.

"Вони просто не дають статися хорошому, бо стануть непотрібними", – каже Максим.

На його думку, хороший менеджер, якщо його навчити військовій справі, може набагато краще організувати роботу у війську, ніж кадровий офіцер. Боєць пояснив, що головне в армії – вміти спілкуватися з людьми і налагоджувати із ним зв'язки.

До слова, народний депутат Роман Костенко прокоментував конфлікт Шаламаги і Маркуса.