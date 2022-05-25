Чому ми тягнемо, – глава Міноборони Естонії закликав вибити росіян з України

25 травня 2022 , 17:14
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Джерело:

ERR

Україна неодмінно переможе у війні з Росією, та не дипломатією, а збройним опором. Якщо в цьому впевнені всі західні союзними, то потрібно допомогти Україні вибити росіян з її території.

Про це заявляє Міністр оборони Естонії Калле Лаанет, повідомляє видання ERR. Він переконаний, що Україна виграє війну, а Росія отримає, як мінімум, поразку. Весь світ зачарований героїзмом українського народу у протистоянні агресору. На сьогодні кожен українець став до оборони своєї Батьківщини на власному фронті.

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Я думаю, що Україна вийде з цієї війни переможцем. Чому я так вважаю? Тому що українці продемонстрували неймовірні бойовий дух та здатність до опору,
– сказав Лаанет.

Зокрема, він наголосив, що Захід зрештою зрозумів, що Україна бореться не лише за себе, а й за них. За словами міністра, керована Путіним армія і він сам припустилися дуже багато помилок до початку повномасштабного воєнного вторгнення в Україну.

Калле Лаанет розповів, що у російської армії може бути достатньо зброї, але питання у тому, в якому воно стані. Він зазначив, що позиція західних країн у питанні допомоги Україні суттєво змінилася.

Якщо всі західні союзники заявляють, що Україна має виграти цю війну, то для мене питання в тому, чого ми тоді тягнемо? Надамо навчання у достатньому обсязі, системи озброєння, щоб було якнайменше загиблих серед мирного населення. Тобто потрібно якомога швидше закінчити цю війну. Не дипломатією. Росіян потрібно просто вибити з території України,
– заявив Міністр оборони Естонії.

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Автор: Ірина Грицик