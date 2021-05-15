НАТО зволікає з членством України через страх перед агресією Росії, – Вершбоу

Члени НАТО не поспішають надавати Україні членство в Альянсі через Росію. Річ у тім, що Північноатлантичний альянс боїться спровокувати нову агресію з боку Кремля.

Таку думку озвучив почесний член Атлантичної Ради, заступник Генерального секретаря НАТО у 2012 – 2016 роках Александр Вершбоу під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

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Вершбоу зазначив, що члени НАТО постійно повторюють обіцянку 2008 року про те, що Україна і Грузія стануть членами Альянсу. Однак фактично члени НАТО не мають особливого бажання рухатися вперед, додав Вершбоу. На його думку, саме вагання НАТО і брак єдності додало Росії сміливості в її діях.

Я ж гадаю, що більшою помилкою була нездатність зробити так, щоб Росія заплатила високу ціну за свою агресію проти Грузії у 2008 році, і це могло безпосередньо сприяти тому, що сталося й у 2014 році,

– наголосив він.

За словами Вершбоу, невпевненість членів Альянсу дає Росії помилкове відчуття того, що вона має право вето на євроатлантичне майбутнє України та Грузії шляхом окупації частини їхньої території.

"Україна повинна спонукати адміністрацію Байдена, аби вплинути на решту країн Альянсу, щоб політика відкритих дверей залишалася частиною оновленої політики Альянсу", – сказав він.

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Раніше головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак наголосив, що серед усіх кандидатів на членство в Організацію Північноатлантичного договору Україна наразі лідирує. Вона, скоріш за все, займає перше місце.