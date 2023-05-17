Чому категорично заборонено знімати роботу ППО: пояснення полковника запасу

Росія активізувала ракетні обстріли мирних українських міст. Однак днями відбулося кілька неприємних інцидентів, коли в мережу потрапляли відео роботи української ППО, зняті самими українцями.

З подібного знімання аналітик ворога може легко вирахувати досить точно місце розташування пускових установок. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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"З будь-якої зйомки старту ракет з трьох точок аналітик, який розуміється на роботі самої системи, знайде точку пуску ракети десь за плюс-мінус 10 метрів", – наголосив Світан.

Категорична заборона

Полковник в запасі підкреслив, що знімати будь-яку роботу ППО категорично заборонено. Адже подібні фільмування можуть допомогти противнику вирахувати, де стоїть установка Patriot.

Якщо росіяни влучать у пускову установку Patriot, наступна атака буде на будинки киян. Тому люди, що викладають це, роблять ведмежу послугу нашим збройним силам і самим собі,

– підкреслив військовий експерт.

Він зауважив, якщо українці справді хочуть похвалити ППО, то за великого бажання подібні відео можна викладати після війни, коли вже точно нічого не буде літати. Але зараз це несе небезпеку для життя.

Світан пояснив, чому не можна в жодному разі знімати роботу ППО: дивитися відео

Хто показав роботу ППО в мережі