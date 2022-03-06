У чому небезпека гуманітарних коридорів

Україна намагається евакуювати громадян з Харкова, Маріуполя, Херсона та інших міст, де триває війна. Українська сторона добивається створення "зелених коридорів". Проте ворог постійно зриває евакуацію та обстрілює цивільних.

Україна і Росія домовилися про гуманітарний коридор

Керівник президентської фракції в парламенті Давид Арахамія заявив, що єдине, про що вдалося домовитися на переговорах з Росією – це гуманітарний коридор.

До слова Ми боремося за результат, а не процес, – Арахамія про заяви НАТО

Він зазначив, що багато людей застрягли в містах, де активна фаза війни. Зокрема, йдеться про дітей, жінок та іноземних студентів з Китаю, Індії, Пакистану та Туреччини.

Ми домовилися з російською стороною, що ми будемо робити гуманітарний коридор під наглядом Червоного Хреста,

– сказав Арахамія.

Ризики гуманітарних коридорів

6-го березня мало відбутися вивезення цивільних з Маріуполя, але російські війська знову обстріляли цивільних . В Ірпені окупанти підірвали залізницю , що змушує людей евакуйовуватися пішки.

Депутат Верховної Ради розповів, що так звані гуманітарні коридори створюють ризики.

За його словами, ризик для військових полягає в тому, що під час припинення вогню сторони можуть здійснити перегрупування військових сил.

Унаслідок цих маневрів ворог може отримати певну перевагу.

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