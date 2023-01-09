Київ повернувся до відключень світла через зниження температури

У столиці на свята не було дефіциту електроенергії. Проте станом на ранок 9 січня сотні тисяч людей були без електроенергії.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Він зазначив, що світло вимикають через зниження температури.

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"Було кілька факторів не вимикати світло у місті: підвищення температури, практично неробочі дні, багато киян поїхали з міста. Електроенергії вистачало, щоб вона була постійно у будинках", – зазначив Поворозник.

Ситуація не є критичною

За словами заступника голови КМДА, сьогодні вранці електроенергію не отримували приблизно 200 тисяч домогосподарств. Однак він зазначив, що надзвичайної ситуації немає.

Опалення є. Ситуація не є критичною, – запевнив Поворозник.

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