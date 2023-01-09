Київ повернувся до відключень світла через зниження температури
Джерело:Телеканал Київ
У столиці на свята не було дефіциту електроенергії. Проте станом на ранок 9 січня сотні тисяч людей були без електроенергії.
Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Він зазначив, що світло вимикають через зниження температури.
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"Було кілька факторів не вимикати світло у місті: підвищення температури, практично неробочі дні, багато киян поїхали з міста. Електроенергії вистачало, щоб вона була постійно у будинках", – зазначив Поворозник.
Ситуація не є критичною
За словами заступника голови КМДА, сьогодні вранці електроенергію не отримували приблизно 200 тисяч домогосподарств. Однак він зазначив, що надзвичайної ситуації немає.
Опалення є. Ситуація не є критичною, – запевнив Поворозник.
Відключення світла в Україні: останні новини
- В Укренерго розповіли в на Сході та півдні складна ситуація з електроенергією через значні пошкодження електромереж під час бойових дій. Зазначили, що ворог вночі 9 січня пошкодив один з критичних об'єктів на Півдні.
- Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив, що на свята не вимикали світло через перерву в роботи заводів та великих підприємств.
- За інформацією Укренерго, руйнувати енергосистему України загарбникам допомагають російські енергетики.