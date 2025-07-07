Розслідування тривало 3 роки: чому так довго встановлювали вину Росії в ударі по Оленівці

Внутрішній аналіз ООН засвідчив, що Росія спланувала й здійснила атаку в Оленівці на Донеччині влітку 2022 року. Розслідування тривало три роки з кількох причин.

Голова ГО "Спільнота Оленівки" Олександра Мазур в ефірі 24 Каналу розповіла, що розслідування тривало так довго з двох причин. По-перше, аналіз – це тривала робота, зокрема через те, що росіяни не надали можливості досліджувати місце злочину. По-друге, це політично мотивовано, оскільки Росія є членом ООН.

Дивіться також Генсек ООН розкритикував атаки Росії по Україні та заявив про ризик для ядерної безпеки на ЗАЕС

Уникали навіть натяків на Росію

Раніше у звітах не було сказано, що злочин вчинила Росія, не було натяків, що це може бути Росія.

Там були швидше факти про те, що це не могла бути Україна, але хто саме, якщо не Україна, – намагалися уникнути таких формулювань, щоб прямо сказати, що це Росія або, можливо, Росія,

– розповіла Олександра Мазур.

Вона додала, що ще на початку 2022 року бачила матеріали з Росії, де росіяни запевняли українців, які вижили, що їх обстріляла саме Україна. Проте це були лише слова без жодних спроб надати докази, адже таких доказів немає.

Немає структури для покарання Росії

Вона розповіла, що за кордоном було багато виступів у різних структурах, присвячених подіям в Оленівці. Туди передавали зібрані матеріали, зокрема у вигляді фільмів зі свідченнями тих, хто пережив цю страту. Міжнародні профільні організації володіють цією інформацією і проводили відповідні зустрічі. Проте наразі немає організації, яка могла б притягнути Росію до відповідальності за цей злочин.

Про цю історію знають переважно люди, дотичні до гуманітарних структур. Пересічні громадяни про теракт практично не поінформовані.

"У мене навіть є така історія: я була на одному міжнародному заході у мерчі, де написано "Оленівка". Іноземець запитав, що це означає, чи це моє ім'я. У цьому ніхто не обізнаний, крім людей, які дуже цікавляться Україною. Бо ми ведемо інформаційну роботу, маю на увазі всі ми, українці, але цих новин від нас дуже багато, а іноземці не дуже цікавляться, бо в них свої власні новини", – сказала Олександра Мазур.

Вона додала, що наразі нові свідчення, які з'являють про Оленівку, лише підтверджують, що це зробила Росія.