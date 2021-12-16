Чому падає Дія і що тоді стається з документами: відповідь Федорова

Віцепрем'єр Михайло Федоров повідомив, що документи із застосунку "Дія" нікуди не зникають. У додатку вони не зберігаються, а щоразу підтягуються з різних реєстрів, коли користувач авторизується.

Голова Мінцифри зазначив, що однієї бази даних, де все зберігається, не існує. Отож, коли система нестабільна, інформація просто не підтягується.

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Реєстри часом не витримують, – Федоров

Кожного разу – це нові запити до реєстрів. А наші реєстри будувались багато років, хоча ми їх і оновлюємо поступово, тому, коли система не стабільна, реєстри не витримують, а інформація не підтягується,

– наголосив Федоров.

Віцепрем'єр запевняє, ситуації, коли документи недоступні, бувають вкрай рідко. Головне для команди Дії – безпека, адже такий механізм набагато кращий, аніж збереження даних.

Через "єПідтримку" на Дію велике навантаження

Федоров наголосив, що послугу "єПідтримка" запустили заздалегідь і отримали дуже велике навантаження на систему. Щодня надходять мільйони запитів. Проте ситуація була нестабільна лише 13 грудня. Віцепрем'єр запевняє, що наразі працюють над трансформацією базової інфраструктури.

Ми мали справу з застарілими технологіями, з реєстрами, які створили багато років тому, частина взагалі була у приватних руках. Ми покращуємо технології, щоб реєстри краще взаємодіяли, і одночасно запускаємо унікальний для всього світу сервіс. Тому виникають такі проблеми,

– пояснив віцепрем'єр.

За словами міністра, до запуску "єПідтримки" контакт-центри отримували по 14 – 15 тисяч запитів щодня. Зараз ця цифра вдвічі збільшилась, отож людей просто не вистачає. Федоров впевнений, що за тиждень – два ситуація врегулюється.

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Головне про програму "єПідтримку":

Ініціатива виплатити вакцинованим українцям належить президенту Зеленському.

Отримати кошти можуть лише повнолітні українці з двома дозами вакцини – через Дію.

Пілотний проєкт "єПідтримка" стартував з 13 грудня.

Повноцінно проєкт працюватиме з 19 по 29 грудня.

Дивіться у відео, як отримати "тисячу Зеленського":