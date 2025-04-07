Перемир'я не буде, – у полку "Ахіллес" відверто звернулися до українців

Багато українців почали ставити під сумнів необхідність мобілізації, коли чують про можливе припинення вогню. Однак перемир'я не буде, бо немає інструментів, які зможуть забезпечити його виконання.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко. З його слів, навіть якщо уявити, що припинення вогню все ж настане, всі військові одразу ж не повернуться додому.

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Чому перемир'я не буде

Заява президента США Дональда Трампа про те, що він змусить Росію погодитись на перемир'я, негативно вплинула на темпи мобілізації в Україні. Люди почали вірити, що невдовзі настане мир. Кожен сподівається, що цей жах закінчиться, але необхідно поглянути на ситуацію тверезо.

Юрій Федоренко помітив, що кількість заявок від добровольців дещо знизилася. Провівши розмову з кількома чоловіками, він дізнався, що багато хто боїться, що, якщо вони приєднаються до армії, а перемир'я справді настане, їхнє звичне життя буде втрачене, вони не зможуть займатися своїми справами й одночасно з цим не матимуть достатньо часу на належний військовий вишкіл.

Тепер щодо моєї особистої думки: я вважаю, що перемир'я не буде. Чому? Тому що не існує механізмів, які могли б забезпечити його виконання,

– зазначив командир 429 полку.

За його словами, немає інструментів, які могли б гарантувати, що Росія не буде зсувати "сіру зону" до наших позицій і не використовуватиме безпілотники чи артилерію. Якщо ворог продовжить атакувати, українські військові будуть змушені відповісти, щоб не допустити його просування.

Щобільше, Росія не має наміру погоджуватися на введення миротворчого контингенту, сформованого з представників європейських військових формувань. Тому, на думку військового, перемир'я є неможливим.

Що буде, якщо перемир'я все ж настане

Уявімо на мить, що Федоренко помилився, і перемир'я якимось дивом все ж таки настане.

Чи вірите ви, що всі військові одразу повернуться додому через демобілізацію? Ні, цього не станеться,

– пояснив він.

Сили оборони залишаться на лінії зіткнення та вздовж державного кордону, де вони перегруповуватимуться, реорганізовуватимуться і продовжуватимуть захищати країну. Тому швидкої демобілізації не буде.

Не варто тішити себе ілюзіями, що війна пройде повз. Це те, що стосується кожного з нас,

– підкреслив Юрій Федоренко.

Для тих, хто ще не мобілізований, але військовозобов'язаний, зараз ідеальний час скористатися рекрутинговою програмою. Немає ризику, що вас перепризначать до іншої частини під час загальної підготовки.

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На завершення командир наголосив, що не варто вважати, що наявність зброї дозволить самостійно протистояти російським окупантам на подвір'ї вашого дому. Якщо ви опинитесь наодинці з ворогом, він забере найцінніше – ваше життя.

Захистити своїх близьких, свою вулицю і свою країну можна тільки у складі добре підготовлених команд. Тому служба в Силах оборони – це шанс захистити найважливіше, а не вирок, як це намагається подати російська пропаганда.