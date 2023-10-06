Стане непотрібним Путіну: Орбан дуже боїться втратити хоча б якийсь вплив у ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан своїми словами та діями неодноразово підтримував політику Кремля. Однак, попри радикальну позицію, Угорщина балансуватиме й залишатиметься на європейському шляху. Тому Київ повинен продовжувати діалог з Будапештом.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що Угорщина географічно один з наших найближчих партнерів.

Читайте також Розмороження 13 мільярдів для Угорщини: як відреагували в Єврокомісії та до чого тут Україна

Контакт відбувся

На думку політолога, Угорщина ще зіграє свою роль в євроінтеграційних прагненнях України.

Звичайно з Будапештом треба говорити, тому я абсолютно підтримую цей контакт, який відбувся між Орбаном і Зеленським,

– сказав Буряченко.

На полях саміту в Іспанії зустрілися президент Володимир Зеленський та угорський міністр Орбан. Вони потиснули один одному руки. Політолог зауважив, що на фото видно напружені погляди, а також, що в української сторони, яку представляє Зеленський, є ряд обґрунтованих претензій до Орбана. З його погляду теж видно, що він це розуміє.

"Нам потрібного говорити, можливо, навіть не у двосторонньому форматі Україна – Угорщина, а й приєднувати Брюссель. Після зустрічі європейських лідерів у Києві, всім стало очевидно, що Україна, найімовірніше, до кінця року отримає офіційне запрошення до Європейського Союзу і стане на нормативно-бюрократичний шлях до ЄС", – зазначив Буряченко.

До чого може призвести політика Орбана: дивіться відео

Грає з вогнем

На рівні керівництва Європарламенту вже заговорили, що консенсусне голосування країн-членів ЄС щодо стратегічних питань застаріле й не відповідає вимогам часу. Євросоюз уже розуміє, що для найшвидшого вступу України, насамперед має змінюватися союз, зокрема розв'язати питання з консенсусом.

Теоретична Угорщина, а завтра це може бути будь-яка інша країна, не може блокувати єдину позицію всієї європейської родини, зауважив політолог. Еволюція Євросоюзу відбувається на наших очах й Угорщина, зокрема Орбан, також це відчуває.

"Якщо він (Орбан – 24 Канал) перегне палку, то Будапешт втратить будь-який вплив на політику Європейського Союзу й тоді Орбан стане непотрібний кремлівським друзям. У такому разі жодних бонусів, а саме енергетичних, Угорщина не отримає", – додав Буряченко.

Одіозні заяви Орбана