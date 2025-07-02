Чому Путін не завершує війну

Усе частіше в різному приватному спілкуванні доводиться чути й відповідати на питання "Чому Московія далі воює?".

Росія не зупиниться, поки не витратить всі ресурси

Ну бо якогось прориву на лінії фронту, скоріше за все, не буде, не зважаючи на всі зусилля і втрати угруповання Московії і наші структурні проблеми. Про це заявив Микола Бєлєсков, інформує 24 Канал.

До теми Ситуація для ЗСУ ускладнилася: що зараз відбувається на фронті

Спроби впливати на український тил через атаки і дезінформацію не дають плодів і, певно, що не дадуть. А неформальна міжнародна коаліція, яка підтримує Україну, хоча і похитнулася на фоні зміни позиціювання США, але не зникла повністю, (країни Скандинавії, Німеччина, Нідерланди, Велика Британія та Франція до меншої міри) шукає способи, як далі нам допомагати.

Який сенс в такому випадку для Володимира Путіна далі намагатися? Час підводити риску під цією авантюрою.

На жаль, розраховувати на відповідну раціональність окупанта Кремля марно. Московія буде і далі намагатися реалізувати комплексну стратегію виснаження України через підтримання інтенсивності війни на фронті, удари й дезінформацію в тилу, дії на наших партнерів.

Вона робитиме це доти, доки вистачатиме ресурсів. А як не вистачить, то для Москви завжди зберігається опція заморожування війни.

При цьому режим почувається доволі впевнено – після втечі більш ліберальної меншості у 2022 році і на фоні посилення репресивного апарату. Ідею замороження машина пропаганди Росії продасть своєму населенню, а тих, кому щось буде не так, просто репресує.