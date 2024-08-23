Знайдуть крайнього: чому Кремль продовжує ігнорувати бойові дії на Курщині

Операція Збройних Сил України у Курській області суттєво не вплинула на жодну з ділянок фронту. Адже Росія не припинила наступ на Сході України й не збирається відводити значні сили з цього напрямку для захисту Курської області.

Зараз для Кремля в пріоритеті Східний напрямок та адмінкордони Донецької та Луганської областей. Водночас Владімір Путін не коментує те, що бої на Курщині, удари по аеродромах. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив 24 Каналу тактику росіян.

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"Найкраще рішення для Путіна"

Росіяни інформаційно не підсвічують Курську операцію. Зараз окупанти шукають крайнього, мабуть, це буде генерал-полковник Алєксандр Лапін, який власне керував операцією на півночі Харківщини.

Ця тактика для Росії виправдана, аби не сіяти паніку серед населення і показувати, що все під контролем,

– мовив Клочок.

Можна справедливо закидати росіянам, що зараз вони наплювали на свою території, але це їхня тактика, яка полягає в тому, щоб зберігати наступальні операції на Сході України.

У Кремлі пояснюють, мовляв, коли ми досягнемо всіх цілей так званої "сво", то ці території автоматично повернемо,

– додав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

З погляду російських можливостей, на його думку, Кремль ухвалив найкраще для себе рішення, бо в іншому випадку, якби Росія, наприклад, перекидала сили зі Сходу України, то ворожі війська дійсно б втратили свої наступальні спроможності, що в інформаційному плані набагато критичніше.