Час слів закінчився, – Галлямов пояснив, чому Путін не коментує останні резонансні події

Підрив Каховської ГЕС, рейди на Бєлгородщині – Владімір Путін не коментує жодну з цих гучних подій. Російський диктатор відмовчується, бо, власне, і немає чого сказати. У нього на руках жодного козиря, який би міг хоч якось врятувати від ганьби.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов. На його думку, Путін хоче виглядати "переможцем" в очах авдиторії, що його слухатиме. Однак у нього немає ані слів, ані доказів, які б могли забезпечити таке бачення "бункерного".

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Підрив Каховської ГЕС вразив цілий світ. Подію та її наслідки обговорюють усюди. Однак сам винуватець катастрофи мовчазно відсиджується.

Йому немає чого сказати, нічого продемонструвати. Путін хоче, аби усі були в "захваті" від того, що він говорить. Час слів закінчився, прийшов час справ. Він має підкріпити свої слова справами, а можливості цього зробити – немає,

– зазначив Аббас Галлямов.

Події на Бєлгородщині замовчуються теж

Це стосується не лише знищення Каховської ГЕС. Події на Бєлгородщині Владімір Путін також ніяк не коментує. Адже він мав би послати туди війська та вибити Російський добровольчий корпус. Однак і цього зробити не може через слабкість.

Російському диктатору, ймовірно, рапортують, що ще пів дня, день максимум – і всіх із Бєлгородщини виженуть. Тому й сам Путін відкладає на ефемерне "завтра" звернення щодо подій у прикордонних областях.

Він сподівається, що не просто пускатиме слова на вітер, викликаючи роздратування в авдиторії. А стане над тілом звершеного ворога, поставить йому ногу на груди та виглядатиме переможцем,

– зауважив політтехнолог.

Одначе такі прагнення Владіміра Путіна, найімовірніше, так і залишаться мріями.

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Пропагандисти плутаються у версіях

Цікаво, що неузгодженими є й методички кремлівських пропагандистів. До прикладу, у ситуації з підривом Каховської дамби пропагандисти озвучували дуже різні версії. І що вона завалилася сама, що її начебто обстріляли ЗСУ з безпілотників та навіть розповідали про обстріл снайперів.

Путін дуже зациклений на секретності та через це страждає ефективність його справ,

– наголосив Галлямов.

Західні експерти багато писали про те, що бажання Владіміра Путіна про те, аби ніхто ні про що не знав, призводить до небоєздатності його армії. Офіцери ніколи не знають напевне, що їм потрібно робити, а тому й погано готуються в останній момент. Іноді це призводить до катастрофічних наслідків для російського війська.

"Військові експерти говорили про це в контексті війни, а я можу поширити це на пропаганду. Пропагандистський апарат до останнього не знає, що насправді відбуватиметься. Тому вони ніколи не готові", – зазначив політтехнолог.

Він додав, що Владімір Путін не приймає рішення одразу, дуже довго вагаючись. Умовно кажучи, він віддав наказ про замінування греблі, але остаточно не вирішив, чи підриватиме її. Тож поки кінцеве рішення не буде прийняте, зайвих людей він про це не повідомлятиме.

Імпульсивні рішення про початок якихось дій і ставлять в невідомість пропаганду або ж військових. Що врешті-решт призводить до абсолютного хаосу як в інформаційному просторі, так і на полі бою.

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